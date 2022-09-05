Європу накривають проросійські мітинги. Як зупинити цей рух

"Настає та сама втома європейців, про яку багато попереджали. Але важливіше те, що європейці не хочуть мерзнути через українців. Тому в нас не так багато варіантів, як переконати їх у тому, що знімати санкції з Росії не можна. Але дещо зробити точно можна". Думка.

У Чехії та Німеччині пройшли численні маніфестації на підтримку Російської Федерації з вимогою зняти санкції для зниження цін на енергоносії. А також за припинення постачання Україні зброї.

Так, зрозуміло, ці мітинги організували за не дуже приховуваного спонсорства недоімперії. Але все одно це симптом, який до приємних не віднесеш.

По-перше, настає та сама втома європейців, про яку багато попереджали. Тому що війна за два кроки від дому — це не те, за чим нормальним людям хотілося б спостерігати якнайдовше.

По-друге, і це важливіше, спрацьовує національний егоїзм, який, на відміну від міжнародної солідарності, значно стабільніший. Мовляв, навіщо європейцям мерзнути через українців?

[ + – ] Німеччина, Кельн. Мітинг проти постачання зброї Україні, прийшли близько 2 тис. осіб, 4 вересня, 2022 року.

Проросійські настрої можна усунути грамотною політикою європейських урядів. Наприклад, тим самим чехам слід пояснити, що зняття санкції зміцнить недоімперію у відчутті безкарності. І тоді російські танки на вулицях Праги, як 1968 року, стануть неминучими.

Крім того, необхідно говорити, що зростання цін на енергоносії — це не тільки наслідок санкцій, а й багато в чому наслідки переходу на відновлювану енергетику, який проводить Європа.

Тож знімай санкції з Росії або не знімай, але ціни назад уже не повернуться.

Проте не менш важливо, щоб світ бачив позитивні наочні результати своєї підтримки України. Насамперед, це наші успіхи на російсько-українських фронтах. Але також наші досягнення в боротьбі з корупцією, уніфікації законодавства з Європейським Союзом, в енергоефективності й багато іншого, за що ми самі безплідно ратуємо вже тридцять років.

Адже Україна бореться з Росією не для того, щоб проникнути в якісь там бюрократичні структури на кшталт Євросоюзу та НАТО, а щоб перетворити себе на сильну й успішну європейську країну. З якою буде вигідно та зручно співпрацювати всьому цивілізованому світу, тим самим Чехії та Німеччині в тому числі.

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