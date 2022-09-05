Европу накрывают пророссийские митинги. Как остановить это движение

"Наступает та самая усталость европейцев, о которой много предупреждалось. Но важнее то, что европейцы не хотят мерзнуть из-за украинцев. Поэтому у нас не так много вариантов, как убедить их в том, что снимать санкции с России нельзя. Но кое-что сделать точно можно". Мнение.

В Чехии и Германии прошли многочисленные манифестации в поддержку Российской Федерации с требованием снять санкции для снижения цен на энергоносители. А также за прекращение поставок Украине оружия.

Да, разумеется, эти митинги организовались при не очень скрываемом спонсорстве недоимперии. Но все равно, это симптом, который к приятным не отнесешь.

Во-первых, наступает та самая усталость европейцев, о которой много предупреждалось. Потому что война в двух шагах от дома — это не то, за чем нормальным людям хотелось бы наблюдать как можно дольше.

Во-вторых, и это важнее, срабатывает национальный эгоизм, который, в отличие от интернациональной солидарности, куда более стабилен. Мол, зачем европейцам мерзнуть из-за украинцев?

[ + – ] Германия, Кельн. Митинг против поставок оружия Украине, пришло около 2 тыс. человек, 4 сентября, 2022 года

Пророссийские настроения можно купировать грамотной политикой европейских правительств. К примеру, тем же чехам нужно объяснить, что снятие санкции укрепит недоимперию в ощущении безнаказанности. И тогда российские танки на улицах Праги, как в 1968 году, станут неизбежными.

Кроме того, необходимо говорить, что рост цен на энергоносители — это не только следствие санкций, но и во многом последствия проводимого Европой перехода на возобновляемую энергетику.

Так что снимай санкции с Российской Федерации или не снимай, но цены назад уже не вернутся.

Однако не менее важно, чтобы мир видел наглядные позитивные результаты своей поддержки Украины. Прежде всего это наши успехи на российско-украинских фронтах. Но также наши достижения в борьбе с коррупцией, в унификации законодательства с Европейским Союзом, в энергоэффективности и многом другом, за что мы сами бесплодно ратуем уже тридцать лет.

Ведь Украина сражается с Россией не для того, чтобы просочиться в какие-то там бюрократические структуры вроде Евросоюза и НАТО, а чтобы превратить себя в сильную и успешную европейскую страну. С которой будет выгодно и удобно сотрудничать всему цивилизованному миру, тем же Чехии и Германии в том числе.

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