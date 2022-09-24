Могилізація Росії. Як військкоми озолотяться і навіщо Україна вигнала посла Ірану

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Війна недоімперії проти України йде, як відомо, за планом, причому заходить дедалі глибше. Хорошого плану мало не буває, і Кремль затіяв могилізацію. У своєму стилі затіяв — з обманом, компанійщиною та діленням громадян на сорти.

У РФ на посади військкомів, які раніше вважалися синекурою, зазвичай просочується приблатненне передпенсійне армійське начальство середнього рівня, яке працювати не вміє і не хоче. Тому дієздатність мобілізаційної системи така сама, як ефективність ППО крейсера "Москва". І тому з'явилося достатньо доказів.

Зокрема, з'ясувалося, що у більшості військкоматів немає точних списків призовників — народ змінює місце проживання, ігнорує повістки та інше. Тому під час оголошення могилізації повістки почали слати будь-кому — багатодітним батькам, білоквиткам, померлим, людям, які виїхали з країни і так далі — з наміром розбиратися з тими, хто з'явився вже в процесі.

Але ж військкомів питають за кількість призваних, а не за дрібниці типу військової спеціальності у рекрутованого. А військкомам ще й заробити треба, звільняючи від могилізації багатих. Тому в армію недоімперії зараз гребуть усіх, хто потрапив під руку і не здатний відкупитись. Є випадки, коли потрібну за рознарядкою військово-облікову спеціальність призовнику, який не служив, присвоюють відразу у військкоматі. І навряд чи такі випадки поодинокі.

Тобто бардак, замішаний на головотяпстві, корупції та свавіллі, твориться епічний та тотальний.

Першою хвилею мобілізованих, яких довезуть в Україну за кілька тижнів, поповнять чисельний склад частин, які зазнали критичних втрат. І негайно повернуть ці частини на фронт, бо Кремлю необхідно терміново продемонструвати щось на кшталт перелому у війні. Інакше лідери ШОС на чолі з Китаєм та Індією не просто дипломатично запізнюватимуться, вони почнуть відкрито посилати кремлівського фюрерка слідом за його кораблем. Дійшло вже до того, що і лояльна Монголія вустами колишнього президента пропонує бурятам, калмикам і якутам, яких мобілізують, ховатися в монгольських степах. Загалом, перелом назріває, тільки не на користь недоімперії.

Невчені і погано екіпіровані на зиму вояки, які потрапили під Херсон або на Донбас, негайно на власній шкурі дізнаються, чому системи залпового вогню вважаються другими за руйнівною силою після ядерної зброї.

І оскільки призовники — ще менш стримані, ніж контрактники, то вони почнуть знімати, говорити і писати про пекло, в яке потрапили через забаганки Кремля, своїм рідним та близьким. Які становлять практично всю країну, адже могилізація при заявленій масовості зачепить кожну російську родину у вигляді призваних близьких та далеких родичів, друзів та добрих знайомих.

Отоді й побачимо, наскільки росіяни підтримують війну в реалі, а не з дивана. Але все це поки квіточки. Ягідки будуть потім. Величезні, як і наші херсонські кавуни. Адже кавун теж ягода.

І принагідно, щоб читачів повторно не відривати. Наша ППО збила вже з десяток "Шахидів 136", поставлених недоімперії Іраном. І це очікуваний процес: у тактико-технічних характеристиках цих безпілотників немає нічого такого, що б завадило нашим зенітникам розібратися з новими цілями і почати їх знищувати. Тож на ситуацію на фронті ця недоімперська вундервафля особливо не вплине. І "вбивця хаймарсів" з цього безпілотника такий самий, як бандана з хіджабу.

А ось те, що посла Ірану, представника країни, яка підло обманювала, що не продає зброї Росії, рішуче виперли з України — це добре. Гарно, я сказав би. До речі, якщо Ізраїль не хоче допомагати нам зброєю, то, може, він якось розбереться з іранським авіазаводом? Адже крилаті шахіди можуть полетіти і на Єрусалим.

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