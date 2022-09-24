Могилизация России. Как военкомы озолотятся и зачем Украина выгнала посла Ирана

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Война недоимперии против Украины идет, как известно, по плану, причем заходит все глубже. Хорошего плана мало не бывает и Кремль затеял могилизацию. В своем стиле затеял — с обманом, компанейщиной и дележкой граждан на сорта.

В РФ на должности военкомов, которые и раньше считались синекурой, обычно просачивается приблатненное предпенсионное армейское начальство среднего уровня, которое работать не умеет и не хочет. Поэтому дееспособность мобилизационной системы такая же, как эффективность ПВО крейсера "Москва". И тому появилось достаточно свидетельств.

В частности, выяснилось, что в большинстве военкоматов нет точных списков призывников — народ-то меняет место жительства, игнорирует повестки и прочее. Поэтому при объявлении могилизации повестки стали слать кому попало — многодетным отцам, белобилетникам, покойникам, людям, уехавшим из страны и так далее — с намерением разбираться с явившимися уже по ходу.

Но с военкомов ведь спрашивают за число призванных, а не за мелочи типа военной специальности у рекрутированного. А военкомам еще и заработать надо, освобождая от могилизации богатеньких. Поэтому в армию недоимперии сейчас гребут всех, кто попался под руку и не способен откупиться. Есть случаи, когда нужную по разнарядке военно-учетную специальность не служившему призывнику присваивают сразу в военкомате. И вряд ли такие случаи единичны.

То есть бардак, замешанный на головотяпстве, коррупции и произволе, творится эпический и тотальный.

Первой волной мобилизованных, которых довезут до Украины через пару недель, пополнят численный состав частей, понесших критические потери. И немедленно вернут эти части на фронт, потому что Кремлю необходимо срочнейшим образом продемонстрировать что-то вроде перелома в войне. Иначе лидеры ШОС во главе с Китаем и Индией будут не просто дипломатично опаздывать, они начнут открыто посылать кремлевского фюрерка вслед за его кораблем. Дошло уже до того, что и лояльная Монголия устами бывшего президента предлагает мобилизуемым бурятам, калмыкам и якутам укрываться в монгольских степях. В общем, перелом-то назревает, только не в пользу недоимперии.

Попавшие под Херсон или на Донбасс необученные и плохо экипированные на зиму вояки немедленно на собственной шкуре узнают, почему системы залпового огня считаются вторыми по разрушительной силе после ядерного оружия.

И поскольку призывники — еще менее сдержанные, чем контрактники, то они начнут снимать, говорить и писать об аде, в который угодили по прихоти Кремля, своим родным и близким. Которые составляют практически всю страну, ведь могилизация при заявленной массовости зацепит каждую российскую семью в виде призванных близких и дальних родственников, друзей и хороших знакомых.

Вот тогда и увидим, насколько россияне поддерживают войну в реале, а не с дивана. Но все это пока цветочки. Ягодки будут потом. Огромные, как наши херсонские арбузы. Арбуз ведь тоже ягода.

И попутно, чтобы читателей повторно не отвлекать. Наше ПВО сбило уже с десяток "Шахидов 136", поставленных недоимперии Ираном. И это ожидаемый процесс: в тактико-технических характеристиках этих беспилотников нет ничего такого, что помешало бы нашим зенитчикам разобраться с новыми целями и начать их уничтожать. Так что на ситуацию на фронте эта недоимперская вундервафля особо не повлияет. И "убийца хаймарсов" из этого беспилотника такой же, как бандана из хиджаба.

А вот то, что посла Ирана, представителя страны, которая подло врала, что не продает оружия России, решительно выперли из Украины — это хорошо. Красиво, я бы сказал. Кстати, уж если Израиль не хочет помогать нам оружием, то, может, он как-нибудь разберется с иранским авиазаводом? Ведь крылатые шахиды могут полететь и на Иерусалим.

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