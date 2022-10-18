Що буде з критичною інфраструктурою України

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Удари на наші важливі комунальні об'єкти — це від неможливості зламати опір ЗСУ й України в цілому. Ось росіяни й намагаються в безсилій злості опустити нас до свого жебрацького варварського стану.

Про те, що агресор обов'язково почне руйнувати наші ТЕЦ, логістичні вузли й інше, я попереджав ще на початку вторгнення. Закликва українців заздалегідь готуватися до варіантів виживання в екстремальних умовах. Прогноз виправдався. Відповідно, дам прогноз на перспективу.

Довбатимуть, поки наша енергосистема не зупиниться. З усіма складними труднощами для мирного населення.

Потім кремлівському фюрерку радісно доповідатимуть, що Україна "за планом спецоперації успішно занурена в кам'яну добу, і вже незабаром доблесні рашистсько-зеківські війська знову почнуть брати Київ за три дні".

А якщо завдання виконане, то в Кремлі роздадуть ордени та медалі вбивцям українців, а бомбардування нашої інфраструктури майже припиняться. Тим більше, що в агресора на повен зріст постає проблема стримування нашого наступу. Тому що на боєздатність ЗСУ відсутність світла та тепла у великих містах майже не впливає — наші бійці й так діють за умов, далеких від комфорту.

І тоді ми потихеньку інфраструктуру відновимо — не всю й не відразу, зрозуміло, але так, що світло й інші риси цивілізації почнуть повертатися. Зима буде вкрай складною, але навесні почне налагоджуватися.

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