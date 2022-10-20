Штурмове м'ясо Росії. Кремль закидає на війну мобілізованих, але техніку їм не дає

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Днями я наголошував на тому, що російське командування відправляє до зони бойових дій в Україні частково мобілізованих у форматі "маршових батальйонів", тобто без повноцінної комплектації технікою. Але тепер процес прискорився у рази і це насторожує.

Річ у тому, що якщо раніше такі підрозділи супроводжувалися хоч легкоброньованою технікою або транспортними засобами, то зараз женуть масово, лише кількісно. Складається таке враження, що під оголошення "воєнного стану" вони готують імітацію наступу.

Фактично, чмобиками зараз повсюдно затикають дірку з комплектації підрозділів у зоні бойових дій, не розв'язуючи проблеми з технікою. Тобто найближчими днями їх просто можуть використовувати для закидання на позиції ЗСУ як штурмове м'ясо.

Не можу сказати, що це несе якусь критичну загрозу, але нагадаю, що 10 жовтня масовані ракетні удари по території України супроводжувалися спробами окупантів наступати на низці напрямків. Успіхом вони не увінчалися, але...

Але факт залишається фактом, особливо з огляду на те, що Росія перекинула в Білорусь МіГ-31К — носії ракет Х-47М "Кинджал". Тобто можуть скомбінувати ракетні удари по Україні з імітацією наступу, і все це під оголошення воєнного стану.

Насправді якщо так і буде, то це одне з тих рішень російського військово-політичного командування, яке інакше як "Тупіше бути не може" назвати неможливо. Але, схоже, саме такий тупий план цим РВПК розглядається.

Заздалегідь зазначу, що цей план не розв'язує ні тактичних, ні стратегічних завдань. А використання Х-47М "Кинджал", які зараз Росія не здатна виробляти, і зовсім бачиться проявом неадекватності та істерії. Хоча неадекватність та істерія — це вже звичайні настрої у стінах Кремля.

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