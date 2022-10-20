Воєнний стан Путіна. Що буде з українцями на тимчасово окупованих територіях

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У Кремлі засіли закінчені фетишисти. Вони свято вірять, що якщо своє приречене свавілля перейменувати якимось іншим словом, то відразу зміниться й злочинна суть. І окупанти раптом знайдуть силу небачену та міць незламну. Але ми розуміємо, що як би вони не називали захоплення та грабіж частини нашої землі, це все одно залишається несправедливою загарбницькою війною

За цим воєнним станом окупанти отримали право мобілізувати місцеве населення, реквізувати транспорт, відбирати підприємства та бізнес, відправляти людей на примусові роботи, переселяти їх у якісь російські тьмутаракані. Але загарбники й так це робили, хіба що тепер у них з'явився папірець із Кремля, який зовсім не скасовує факт, що діяння є воєнним злочином.

Але є ще один чудовий момент, пов'язаний із недавніми рішеннями російської влади. Тепер за всі воєнні питання відповідає свіжопризначений генерал і м'ясник Суровікін, а за всі організаційні й економічні питання, пов'язані з війною, — прем'єр-міністр Мішустін. А кремлівський фюрерок Путін, який розв'язав війну заради задоволення своїх комплексів, уже ні до чого. Вже й не відповідає за провали російської кампанії та за сотні тисяч понівечених і занапащених життів. Сидить на двох валізках і косить під білого та пухнастого.

Вожді ніколи не відмовляються від лаврів і почестей за перемоги! Навпаки, приписують чужі. Але якщо Путін відповзає набік, то навіть у Кремлі починають розуміти, що війна проти України провалена й котиться під укіс. Так, крах недоімперії станеться не завтра. Але він неминучий. Не допоможе ні воєнний, ні надзвичайний, ні навіть потойбічний стан.

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