Военное положение Путина. Что будет с украинцами на временно оккупированных территориях
"Вожди никогда не отказываются от лавров и почестей за победы! Наоборот, приписывают себе чужие. Но если Путин отползает в сторонку, то даже в Кремле начинают понимать, что война против Украины катится под откос. Да, крах недоимперии случится не завтра. Но он неизбежен. Не помогут ни военное, ни чрезвычайное, ни даже потустороннее положение.". Мнение.
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В Кремле засели конченные фетишисты. Они свято верят, что если свой обреченный беспредел переименовать каким-то другим словом, то сразу поменяется и преступная суть. И оккупанты вдруг обретут силу невиданную и мощь несокрушимую. Но мы-то понимаем, что как бы они не называли захват и грабеж части нашей земли, это все равно остается несправедливой захватнической войной
По этому военному положению оккупанты получили право мобилизировать местное население, реквизировать транспорт, отбирать предприятия и бизнес, отправлять людей на принудительные работы, переселять их в какие-то российские тьмутаракани. Но захватчики и так это делали, разве что теперь у них появилась бумажка из Кремля, которая вовсе не отменяет факт, что творящееся является военным преступлением.
Но есть еще один примечательный момент, связанный с недавними решения российской власти. Теперь за все военные вопросы отвечает свеженазначенный генерал и мясник Суровикин, а за все организационные и экономические вопросы, связанные с войной — премьер-министр Мишустин. А кремлевский фюрерок Путин, развязавший войну ради удовлетворения своих комплексов, уже как бы ни при чем. Уже и не отвечает за провалы российской кампании и за сотни тысяч исковерканных и загубленных жизней. Сидит на двух чемоданчиках и косит под белого и пушистого…
Вожди никогда не отказываются от лавров и почестей за победы! Наоборот, приписывают себе чужие. Но если Путин отползает в сторонку, то даже в Кремле начинают понимать, что война против Украины провалена и катится под откос. Да, крах недоимперии случится не завтра. Но он неизбежен. Не помогут ни военное, ни чрезвычайное, ни даже потустороннее положение.Важно