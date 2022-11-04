Гіпноз та собаки: на чолі Довженко-центру поставили Юлію Каждан
"Іде жорстока війна. Українці героїчно борються на фронтах, стійко переносять бомбардування, перебої зі світлом, водою та іншими комунальними послугами. Не розумію, навіщо їх дратувати такими ідіотськими призначеннями?!" Думка.
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Держкіно призначило в. о. керівника Довженко-центру якусь Юлію Каждан, фахівчиню у сфері гіпнозу та кінології. Пікантність у тому, що Довженко-центр — це головний кіноархів країни, а кінологи займаються розведенням та вихованням собак. Звучить, звісно, схоже…
Вже й нефахівці чули: понад десяток років Довженко-центр — це не про збереження українських духовних здобутків у сфері кіномистецтва, а про освоїти та вкрасти — бюджетні кошти, будівлю, архіви.
Йде жорстока війна. Українці героїчно борються на фронтах, стійко переносять бомбардування, перебої зі світлом, водою та іншими комунальними послугами. Не розумію, ось навіщо їх дратувати ще й такими ідіотськими призначеннями?
Адже Україна воює за своє майбутнє — чесне та справедливе. А тут нам з усією виразністю демонструють, що нічого не змінюватиметься. Що люди з влади, як і раніше, призначатимуть на хлібні місця своїх людей — родичів, друзів та подружок, без освіти та кваліфікації, щоб нахабно набивати кишені, чи що?
Країна захлинається у крові, а представники влади пускають слини від жадібності. Пригнічене ракетним терором суспільство не зверне уваги на шашні з призначеннями, а війна все спише? На це розрахунок?
Повідомляю, що з моменту своєї появи в ОП тоді ще помічником президента Андрій Єрмак одразу зазначив, що кіносфера є зоною його впливу. Бо він був продюсером. І позиція Мінкульту разом із професійною спільнотою тут вторинна.
Якщо всесильний керівник президентського офісу і зараз знаходить час на кіношні питання, то з призначенням кінолога він неабияк підставився. А якщо це не він, то підставляють його, і Єрмак має негайно втрутитися і повернути кінолога її хвостатим вихованцям — нехай їх гіпнотизує та дресирує.Важливо