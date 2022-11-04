Гіпноз та собаки: на чолі Довженко-центру поставили Юлію Каждан

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Держкіно призначило в. о. керівника Довженко-центру якусь Юлію Каждан, фахівчиню у сфері гіпнозу та кінології. Пікантність у тому, що Довженко-центр — це головний кіноархів країни, а кінологи займаються розведенням та вихованням собак. Звучить, звісно, схоже…

Вже й нефахівці чули: понад десяток років Довженко-центр — це не про збереження українських духовних здобутків у сфері кіномистецтва, а про освоїти та вкрасти — бюджетні кошти, будівлю, архіви.

Йде жорстока війна. Українці героїчно борються на фронтах, стійко переносять бомбардування, перебої зі світлом, водою та іншими комунальними послугами. Не розумію, ось навіщо їх дратувати ще й такими ідіотськими призначеннями?

Адже Україна воює за своє майбутнє — чесне та справедливе. А тут нам з усією виразністю демонструють, що нічого не змінюватиметься. Що люди з влади, як і раніше, призначатимуть на хлібні місця своїх людей — родичів, друзів та подружок, без освіти та кваліфікації, щоб нахабно набивати кишені, чи що?

Країна захлинається у крові, а представники влади пускають слини від жадібності. Пригнічене ракетним терором суспільство не зверне уваги на шашні з призначеннями, а війна все спише? На це розрахунок?

Повідомляю, що з моменту своєї появи в ОП тоді ще помічником президента Андрій Єрмак одразу зазначив, що кіносфера є зоною його впливу. Бо він був продюсером. І позиція Мінкульту разом із професійною спільнотою тут вторинна.

Якщо всесильний керівник президентського офісу і зараз знаходить час на кіношні питання, то з призначенням кінолога він неабияк підставився. А якщо це не він, то підставляють його, і Єрмак має негайно втрутитися і повернути кінолога її хвостатим вихованцям — нехай їх гіпнотизує та дресирує.

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