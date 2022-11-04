Гипноз и собаки: во главе Довженко-Центра поставили Юлию Каждан

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Госкино назначило и. о. руководителя Довженко-Центра некую Юлию Каждан, специалистку в сфере гипноза и кинологии. Пикантность в том, что Довженко-центр — это главный киноархив страны, а кинологи занимаются разведением и воспитанием собак. Звучит, конечно, похоже…

Уже и неспециалисты наслышаны: более десятка лет Довженко-Центр — это не про сохранение украинских духовных достижений в сфере киноискусства, а про освоить и украсть — бюджетные средства, здание, архивы.

Идет жестокая война. Украинцы героически сражаются на фронтах, стойко переносят бомбежки, перебои со светом, водой и прочими коммунальными услугами. Не понимаю, вот зачем их раздражать еще и подобными идиотскими назначениями?!

Украина ведь воюет за свое будущее — честное и справедливое. А тут нам со всей отчетливостью демонстрируют, что ничего меняться не будет. Что люди из власти по-прежнему будут назначать на хлебные места своих людей — родственников, друзей и подружек, без образования и квалификации, чтобы нагло набивать карманы, так что ли?

Страна захлебывается в крови, а представители власти пускают слюни от жадности. Придавленное ракетным террором общество не обратит внимания на шашни с назначениями, а война все спишет? На это расчет?

Информирую, что с момента своего появления в ОП тогда еще помощником президента Андрей Ермак сразу обозначил, что киносфера является зоной его влияния. Потому что он был продюсером. И позиция Минкульта вместе с профессиональным сообществом здесь вторична.

Если всесильный руководитель президентского офиса и сейчас находит время на киношные вопросы, то с назначением кинолога он изрядно подставился. А если это не он, то подставляют его, и Ермак должен немедленно вмешаться и вернуть кинолога ее хвостатым питомцам — пускай их гипнотизирует и дрессирует.

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