Израиль, СБУ и Моссад. Если твой сосед Россия — террористическая угроза будет всегда

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На прошлой неделе я написал, что наши силовые структуры — и армия, и спецслужбы — за восемь лет с начала российской гибридной войны стали гораздо ближе до уровня Израиля, который десятилетиями живет в режиме постоянной защиты себя от врагов. Как он это делает — пришлось лично увидеть на юге Израиля во время их антитеррористической операции в 2014 году.

После чего один из читателей написал мне, что Израиль — это не та страна, на которую нужно равняться. Потому что жить в режиме постоянного напряжения, ожидать диверсий, время от времени прятаться от ракетных обстрелов (несмотря на все возможности "Железного купола") и т. д. — это не то, к чему стремится страна. Мол, сейчас у нас война, но после Победы можно будет выдохнуть и жить, как раньше. Тем более что мы идем в Евросоюз, а там совсем другие реалии — спокойная жизнь в достатке. Вот на это, заверил читатель, и нужно равняться.

Если бы сейчас на календаре был, например, мирный 2006 год (до того, как Путин в Мюнхене в 2007-м провозгласил воинственный курс на передел сфер влияния в мире, который он с тех пор неукоснительно соблюдает) или если рассуждать абстрактными категориями о том, как должна жить Украина в будущем, то я бы полностью согласился.

Потому что и мне, скажу честно, больше понравилось находиться в нескольких европейских странах, где пришлось побывать, чем в Израиле во время АТО. После той АТО через несколько лет я был в Израиле еще раз. Было более-менее спокойно. Но угроза очередных нападений и обстрелов, постоянная готовность населения к реагированию на них является постоянным фоном повседневной жизни жителей этой страны. И это, конечно, немного напрягало.

Но объективные реалии и после Победы не предоставят, к сожалению, возможности нам просто выдохнуть и вернуться к мирной жизни образца 2013-го года. Потому что опыт сначала оккупации Россией Крыма и части Донбасса, а затем начала полномасштабной войны доказывает две важные вещи.

Вещь первая — РФ не удовлетворится лишь частью Украины, она то и дело будет пытаться отрезать "слайсами" от нашей страны столько, сколько сможет откусить. Пока ей не дадут по зубам так, что грызть будет уже нечем.

Вещь вторая — оставаться нашим мирным соседом даже после своего поражения РФ не будет. Потому что империя не сможет смириться с независимой от нее, сильной и успешной бывшей колонией по соседству, которая не защищена таким крепким зонтиком, как НАТО.

Потому-то с начала российской агрессии в 2014 году гибридная война против Украины не прекращалась ни на день. Атаки в киберпространстве, информационно-психологические операции, активность российской агентуры во многих сферах, атаки в экономике, дискредитация Украины и ее руководства на многих международных площадках, где присутствует Россия, и т. д. Все шло по экспоненте и завершилось полномасштабной попыткой разрушить Украину.

Отсюда неутешительный вывод: Россия будет продолжать постоянные атаки на Украину (хакерские атаки, диверсии, ИПСО, обстрелы и т. д.) и во время войны, и после своего поражения. Ибо это империя-террорист по своей сути.

Поэтому нужно готовиться учиться жить по соседству с империей-террористом. По крайней мере, до тех пор, пока российская империя не развалится на две части — тогда уже будет качественно иная реальность.

Израильский опыт жизни по соседству с террористами свидетельствует, что для успешной защиты от террористов в приоритете государства должны быть:

Современные и крепкие Вооруженные Силы

Сильные спецслужбы с необходимым объемом полномочий

Такие приоритеты сейчас необходимы и украинскому государству.

ВСУ уже более восьми месяцев убедительно обосновывают свою способность защищать Украину и побеждать с помощью западных партнеров россиян на поле боя.

Отечественной спецслужбе тоже приходится работать серьезно. Особенно учитывая, что Путин — выходец из КГБ. И 20 лет он работал над расширением агентурной сети в Украине, давно и упорно пытался дестабилизировать ситуацию в Украине изнутри. В такой ситуации единственный выход — развивать сильные и эффективные спецслужбы по примеру Израиля.

Судя по недавнему интервью главы СБУ Василия Малюка, его ведомство взяло именно такой курс. И сейчас в СБУ наконец-то основным направлением работы определена контрразведывательная деятельность.

Результаты в этом направлении во время войны свидетельствуют о правильной методике работы. "По состоянию на сегодняшний день обнаружено, задокументировано и задержано более 360 агентов, — рассказал Малюк. — Речь идет о разнокалиберной агентуре: от топовых госпредателей, таких как Медведчук, до рядовых — тех, кто собирает координаты мест дислокации, передвижения ВСУ. Вражеская агентура работает на разных направлениях: и по военному, и по правоохранительному блоку, и в политике, также есть сбор легальной информации из открытых источников".

Кроме того, с начала войны СБУ отработала более 160 враждебных групп по признакам ДРГ. Есть также успехи в такой важной сфере как борьба в киберпространстве — с начала войны СБУ локализировала более 3,5 тысяч кибератак, уничтожила более 35 ботоферм. Киберспециалисты СБУ системно блокируют связь врага на территории Украины.

Таким образом, можно констатировать, что в условиях войны СБУ работает успешно и быстро превращается в украинский аналог израильского Моссада. Вместе с крепкими ВСУ сильная спецслужба сможет успешно повторить опыт Израиля и организовать надежную защиту нашей страны от атак страні-террориста РФ.

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