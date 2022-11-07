Воєнний комунізм. Чому без суду не можна відбирати власність навіть у Коломойського
"Приємно, що, зважаючи на все, у Коломойського забрали 42% акцій Укрнафти. Довго-довго не могли придумати, як з ним розлучитися, а тут раптом взяли і забрали зі всією своєю пролетарською ненавистю. Але ось біда. Що робити зі святим правом приватної власності? Навіть якщо ця приватна власність олігарха. Якщо ви йдете шляхом свавілля, то виходить лише бідна країна. Без інвестиційного клімату. І без інвестицій". Думка.
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Україна знову зробила подарунок для інвесторів. Раптом під прикриттям воєнного стану держава Україна просто взяла та забрала всі акції, які є в обігу, Мотор Січі та Укрнафти. Просто ви думали, що у вас є щось. А потім раз, одного прекрасного ранку у вас цього немає. Просто тому, що вам так і треба, буржую.
Воєнний комунізм — "найкращий" спосіб створити інвестиційний клімат у країні. Приходьте, інвестори. Поки що неясно, чи компенсуватимуть щось попереднім власникам.
Так, спочатку приємно, що, зважаючи на все, у Коломойського забрали 42% акцій Укрнафти. Довго-довго не могли придумати, що з ним зробити, як з ним розлучитись, а тут раптом взяли та забрали. З усією своєю пролетарською ненавистю.
Але біда. Що робити зі святим правом приватної власності? Навіть якщо це приватна власність олігарха. І, як завжди, є простий шлях та складний шлях. Складний — через суди. Вигравши суд у Лондоні, забрати у нього акції Укрнафти як компенсацію за ПриватБанк. Довго, нудно. Але ж законно. А є найпростіший шлях — реквізувати. Забрати не тому, що у Коломойського, а просто тому, що можу забрати, чи вирішили, що можемо забрати, адже війна. І у Коломойського забрати, і у Васі Пупкіна. З ризиком програти потім суд. І залишитись ще винним олігарху. І головне, щоб як з облгазами Фірташа не вийшло. Коли ж забрати, то їх у Фірташа забрали, а керують все одно його люди. І якщо люди Коломойського залишаться біля керма Укрнафти, то йому навіть не зменшиться. Він завжди сидів на потоках, а не створював капіталізацію.
І ще момент. Можуть забрати не безплатно. Можуть заплатити. Поки неясно, платитимуть чи не будуть і скільки платитимуть, якщо будуть. І ось тут питання. Чи має держава зайві гроші, щоб викупити у Коломойського Укрнафту? І за якою ціною це робитиметься? І чи не буде Коломойський у такому разі дуже вдячний державі?
Фішка в тому, що на відміну від націоналізації ПриватБанку, така форма націоналізації не дозволяє розділити міноритарних акціонерів та Коломойського. Тобто або Коломойський отримає компенсацію начебто він звичайний Вася Пупкін, або будь-який приватний інвестор отримає дулю.
Але річ навіть не в Коломойському. Річ у тім, що акціонерами Укрнафти, та й Мотор Січі, були не лише олігархи та колаборанти. Там було багато маленьких українських інвесторів. І навіть були іноземні інвестори. І ось їм одного прекрасного дня сказали: "Було ваше — стало наше". І додали: "А взагалі, ми тут збираємося розвивати фондовий ринок, ви ж у курсі? Незабаром будемо робити IPO. Приходьте, будь ласка. Інвестуйте в Україну. Ми ще й пенсійну систему хочемо розвивати, інвестиційну складову".
Як ви вважаєте, що скажуть інвестори, у яких тупо забрали їхню власність? Чи прийдуть вони знов інвестувати? Чи вирішать, що Україна — це та сама Венесуела у профіль?
І ще питання: а навіщо? Історія з Мотор Січчю — це окрема історія. Але й там була логіка лише забрати акції у Богуслаєва, а не чіпати простих українців, які мають у власності акції. Але навіщо забирати акції Укрнафти в той момент, коли у держави й так там більшість? Понад 50%. І якщо вже вирішили, що дуже важливо контролювати Укрнафту у зв'язку з енергетичною безпекою країни, то що заважає керувати компанією, особливо в умовах воєнного часу, коли можна просто завести свій менеджмент?
Найважливіше — принцип. Приватна власність в успішних країнах — святе. Це наріжний камінь. Святе і все. А якщо ви йдете шляхом свавілля, то виходить тільки бідна країна. Без інвестиційного клімату І без інвестицій.Важливо