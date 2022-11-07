Военный коммунизм. Почему без суда нельзя отбирать собственность даже у Коломойского

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Украина снова сделала подарок инвесторам. Внезапно под прикрытием военного положения государство Украина просто взяло и забрало все акции, которые есть в обращении, Мотор Сичи и Укрнафты. Просто вы думали, что у вас что-то есть. А потом раз, одним прекрасным утром у вас этого нет. Просто потому, что так вам и надо, буржую.

Военный коммунизм — "лучший" способ создать инвестиционный климат в стране. Приходите, инвесторы. Пока неясно, будут ли что-то компенсировать предыдущим собственникам.

Да, поначалу приятно, что, судя по всему, у Коломойского забрали 42% акций Укрнафты. Долго-долго не могли придумать, что с ним сделать, как с ним развестись, а тут вдруг взяли и забрали. Со всей своей пролетарской ненавистью.

Но вот беда. Что делать со святым правом частной собственности? Даже если эта частная собственность олигарха. И, как всегда, есть простой путь и сложный путь. Сложный – через суды. Выиграв суд в Лондоне, забрать у него акции Укрнафты как компенсацию за Приватбанк. Долго, муторно. Но законно. А есть простой путь – реквизировать. Забрать не потому, что у Коломойского, а просто потому, что могу забрать или решили, что можем забрать, ведь война. И у Коломойского забрать, и у Васи Пупкина. С риском проиграть потом суд. И остаться еще должным олигарху. И главное, чтобы как с облгазами Фирташа не вышло. Когда забрать-то их у Фирташа забрали, а управляют все равно его люди. И если люди Коломойского останутся у руля Укрнафты, то ему даже не убудет. Он всегда сидел на потоках, а не создавал капитализацию.

И еще момент. Могут забрать не бесплатно. Могут заплатить. Пока неясно, будут платить или не будут и сколько будут платить, если будут. И вот тут вопрос. Есть ли у государства лишние деньги, чтобы выкупить у Коломойского Укрнафту? И по какой цене это будет делаться? И не будет ли Коломойский в таком случае очень благодарен государству Украина?

Фишка в том, что в отличие от национализации Приватбанка, такая форма национализации не позволяет разделить миноритарных акционеров и Коломойского. Т. е. либо Коломойский получит компенсацию как будто он обычный Вася Пупкин, либо любой частный инвестор получит кукиш.

Но дело даже не в Коломойском. Дело в том, что акционерами Укрнафты, да и Мотор Сичи, были не только олигархи и колаборанты. Там было множество маленьких украинских инвесторов. И даже были иностранные инвесторы. И вот им в один прекрасный день сказали: "Было ваше — стало наше". И добавили: "А вообще, мы тут собираемся развивать фондовый рынок, вы же в курсе? Скоро будем делать IPO. Приходите, пожалуйста. Инвестируйте в Украину. Мы еще и пенсионную систему хотим развивать, инвестиционную составляющую".

Как вы думаете, что скажут инвесторы, у которых тупо забрали их собственность? Придут ли они снова инвестировать? Или решат, что Украина – это та же Венесуэла в профиль?

И еще вопрос: а зачем? История с Мотор Сичью – это отдельная история. Но и там была логика только забрать акции у Богуслаева, а не трогать простых украинцев, у которых есть в собственности акции. Но вот зачем забирать акции Укрнафты в тот момент, когда у государства и так там большинство? Больше 50%. И если уже решили, что крайне важно контролировать Укрнафту в связи с энергетической безопасностью страны, то что мешает управлять компанией, особенно в условиях военного времени, когда можно просто завести свой менеджмент?

Самое важное – принцип. Частная собственность в успешных странах – это святое. Это краеугольный камень. Святое и все. А если вы идете по пути беспредела, то получается только бедная страна. Без инвестиционного климата. И без инвестиций.

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