Военный коммунизм. Почему без суда нельзя отбирать собственность даже у Коломойского
"Приятно, что, судя по всему, у Коломойского забрали 42% акций Укрнафты. Долго-долго не могли придумать, как с ним развестись, а тут вдруг взяли и забрали со всей своей пролетарской ненавистью. Но вот беда. Что делать со святым правом частной собственности? Даже если эта частная собственность олигарха. Если вы идете по пути беспредела, то получается только бедная страна. Без инвестиционного климата. И без инвестиций". Мнение.
Мы . Мы из Украины
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Украина снова сделала подарок инвесторам. Внезапно под прикрытием военного положения государство Украина просто взяло и забрало все акции, которые есть в обращении, Мотор Сичи и Укрнафты. Просто вы думали, что у вас что-то есть. А потом раз, одним прекрасным утром у вас этого нет. Просто потому, что так вам и надо, буржую.
Военный коммунизм — "лучший" способ создать инвестиционный климат в стране. Приходите, инвесторы. Пока неясно, будут ли что-то компенсировать предыдущим собственникам.
Да, поначалу приятно, что, судя по всему, у Коломойского забрали 42% акций Укрнафты. Долго-долго не могли придумать, что с ним сделать, как с ним развестись, а тут вдруг взяли и забрали. Со всей своей пролетарской ненавистью.
Но вот беда. Что делать со святым правом частной собственности? Даже если эта частная собственность олигарха. И, как всегда, есть простой путь и сложный путь. Сложный – через суды. Выиграв суд в Лондоне, забрать у него акции Укрнафты как компенсацию за Приватбанк. Долго, муторно. Но законно. А есть простой путь – реквизировать. Забрать не потому, что у Коломойского, а просто потому, что могу забрать или решили, что можем забрать, ведь война. И у Коломойского забрать, и у Васи Пупкина. С риском проиграть потом суд. И остаться еще должным олигарху. И главное, чтобы как с облгазами Фирташа не вышло. Когда забрать-то их у Фирташа забрали, а управляют все равно его люди. И если люди Коломойского останутся у руля Укрнафты, то ему даже не убудет. Он всегда сидел на потоках, а не создавал капитализацию.
И еще момент. Могут забрать не бесплатно. Могут заплатить. Пока неясно, будут платить или не будут и сколько будут платить, если будут. И вот тут вопрос. Есть ли у государства лишние деньги, чтобы выкупить у Коломойского Укрнафту? И по какой цене это будет делаться? И не будет ли Коломойский в таком случае очень благодарен государству Украина?
Фишка в том, что в отличие от национализации Приватбанка, такая форма национализации не позволяет разделить миноритарных акционеров и Коломойского. Т. е. либо Коломойский получит компенсацию как будто он обычный Вася Пупкин, либо любой частный инвестор получит кукиш.
Но дело даже не в Коломойском. Дело в том, что акционерами Укрнафты, да и Мотор Сичи, были не только олигархи и колаборанты. Там было множество маленьких украинских инвесторов. И даже были иностранные инвесторы. И вот им в один прекрасный день сказали: "Было ваше — стало наше". И добавили: "А вообще, мы тут собираемся развивать фондовый рынок, вы же в курсе? Скоро будем делать IPO. Приходите, пожалуйста. Инвестируйте в Украину. Мы еще и пенсионную систему хотим развивать, инвестиционную составляющую".
Как вы думаете, что скажут инвесторы, у которых тупо забрали их собственность? Придут ли они снова инвестировать? Или решат, что Украина – это та же Венесуэла в профиль?
И еще вопрос: а зачем? История с Мотор Сичью – это отдельная история. Но и там была логика только забрать акции у Богуслаева, а не трогать простых украинцев, у которых есть в собственности акции. Но вот зачем забирать акции Укрнафты в тот момент, когда у государства и так там большинство? Больше 50%. И если уже решили, что крайне важно контролировать Укрнафту в связи с энергетической безопасностью страны, то что мешает управлять компанией, особенно в условиях военного времени, когда можно просто завести свой менеджмент?
Самое важное – принцип. Частная собственность в успешных странах – это святое. Это краеугольный камень. Святое и все. А если вы идете по пути беспредела, то получается только бедная страна. Без инвестиционного климата. И без инвестиций.Важно