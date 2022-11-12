Ультраправий вiнегрет. Чи надасть новий уряд Ізраїлю військову допомогу Україні?

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Хто прийшов до влади в Ізраїлі?

За остаточними результатами виборів в Ізраїлі, група партій, які підтримують експрем'єра Беньяміна Нетаньяху, отримала 64 мандати, а група фракцій, що становлять коаліцію, отримали 51 мандат.

Відтак, "Лікуд" отримує 32 мандати, "Еш Атид" –24, "Релігійний сіонізм" – 14, "Табір державників" – 12, ШАС – 11, "Яадут А-Тора" – 8, РААМ і "Хадаш-Тааль" – по 5, "Авода" – 4 мандати.

Уряд на чолі з Нетаньяху об’єднає ультраправий релігійний сіонізм і ультраортодоксальні партії Шас і Об’єднаний іудаїзм Тори.

З відомих причин, світська частина населення вкрай незадоволена результатами цих виборів.При досить високій явці виборці, а це 70%, їм не вдалося зупинити "прорив релігійних".

Цей "вінегрет" з політичних сил стане найбільш релігійним і правим в історії Ізраїлю.

Для колишнього прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньяху останні вибори є приголомшливим тріумфом ультраправих сил Ізраїлю — колись маргінального, агресивно антидемократичного руху, який незабаром може контролювати деякі з найбільші у країні впливові позиції влади.

До влади фактично прийшли люди, які розглядають ізраїльських арабів як п'яту колону, якій не можна довіряти. Які пообіцяли під політичний контроль за призначенням суддів. Які вважають, що єврейські поселення мають бути розширені; вони хочуть запровадити судові зміни, які можуть заморозити продовження судового процесу над Нетаньяху у справі про корупцію; вони збираються висловити зневагу до довгої та сильної підтримки Ізраїлем прав ЛГБТ меншин.

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Таку ж тактику щодо непринциповості у виборі союзників підтримував Нафталі Бенет, колишній прем’єр, який поклав край (на рік) 12-річному правлінню Беньяміна Нетаньяху, об'єднавшись з у тому числі ісламськими партіями.

Як показала практика, подiбна тактика дає швидкі результати під час виборів, але є програшною в довгостроковій перспективі, коли потрібно домовлятися за голосування за важливі закони.

Чи протримається кнесет та уряд на цей раз? Як на мене, зараз все залежить від вправності досвіченого політика Нетаньяху та від його бажання домовлятися. Саме від цього залежить, наскільки швидко будуть оголошені наступні вибори в Ізраїлі.

Чи зможе Україна домовитися про надання військової допомоги з боку Ізраїля?

Останні два тижні перед виборами всі партії, які приймали участь у виборах, заявили про зміну політики щодо України.

Навіть "Лікуд" — Нетаньяху заявив, що як стане прем’єром, перегляне питання постачання зброї Україні. І це попри те, що довгий час його називали "другом Путіна".

[ + – ] Навіть якщо вирішиться, що Ізраїль змінить свою політику, вона буде відходити з позиції власної безпеки Фото: Pixabay

Як я завжди кажу, Ізраїль діє тільки у власних інтересах. Так само діють і всі політики. Адже країна майже всю історію зазнавала нападів від сусідів тощо, чудово розуміє "секрет виживання". Не виключаю, що з появою спільного ворога військова допомога Україні та наша перемога може стати "власним інтересом" Ізраїля.

Ключовий спільний ворог країн на сьогодні — Іран. Однозначно, спільні вороги та спільні загрози завжди відіграють важливу роль у формуванні урядом Ізраїлю позиції щодо військової допомоги Україні.

Тож очікується, що все ж Нетаньяху виконає свої передвиборчі обіцянки й все ж перегляне політику країни щодо надання військової допомоги Україні.

Чого ця допомога не буде стосуватися?

Зрозуміло, що навіть якщо вирішиться, що Ізраїль змінить свою політику, вона буде відходити з позиції власної безпеки. Ізраїль не може спорожнити власні запаси оборони.

Чого варте перехоплення понад 4300 ракет, випущених ХАМАС і палестинським ісламським джихадом в ході операції "Вартові стін" в травні 2021 року. Такі масові атаки на Ізраїль, на жаль, відбувалися і раніше і не факт, що не повторяться знов.

Тож, якщо Ізраїль і допомагатиме, то тільки в рамках своїх можливостей та тільки за умов забезпечення власною безпеки.

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