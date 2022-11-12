Ультраправый винегрет. Предоставит ли новое правительство Израиля военную помощь Украине?

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Кто пришел к власти в Израиле?

Согласно окончательным результатам выборов в Израиле, группа партий, поддерживающих экс-премьера Биньямина Нетаньяху, получила 64 мандата, а группа фракций, составляющих коалицию, получили 51 мандат.

Следовательно, "Ликуд" получает 32 мандата, "Эш Атид" – 24, "Религиозный сионизм" – 14, "Лагерь государственников" – 12, ШАС – 11, "Яадут А-Тора" – 8, РААМ и "Хадаш-Тааль" – по 5, "Авода" – 4 мандата.

Правительство во главе с Нетаньяху объединит ультраправый религиозный сионизм и ультраортодоксальные партии Шас и Объединенный иудаизм Торы.

По известным причинам, светская часть населения крайне недовольна результатами этих выборов. При достаточно высокой явке избирателей, а это 70%, им не удалось остановить "прорыв религиозных".

Этот "винегрет" из политических сил станет самым религиозным и правым в истории Израиля.

Для бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху последние выборы являются ошеломительным триумфом ультраправых сил Израиля — некогда маргинального, агрессивно антидемократического движения, которое вскоре может контролировать некоторые из крупнейших в стране влиятельных позиций власти.

К власти фактически пришли люди, рассматривающие израильских арабов как пятую колонну, которой нельзя доверять. Которые пообещали ввести политический контроль за назначением судей. Считающие, что еврейские поселения должны быть расширены; они хотят ввести судебные изменения, которые могут заморозить продолжение судебного процесса над Нетаньяху по делу о коррупции; они собираются выразить пренебрежение к продолжительной и сильной поддержке Израилем прав ЛГБТ-меньшинств.

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Такую же тактику в отношении непринципиальности в выборе союзников поддерживал Нафтали Беннет, бывший премьер, положивший конец (на год) 12-летнему правлению Биньямина Нетаньяху, объединившись с в том числе исламскими партиями.

Как показала практика, подобная тактика дает быстрые результаты во время выборов, но проигрышна в долгосрочной перспективе, когда нужно договариваться о голосовании за важные законы.

Продержится ли кнессет и правительство в этот раз? По-моему, сейчас все зависит от сноровки опытного политика Нетаньяху и от его желания договариваться. Именно от этого зависит, как скоро будут объявлены следующие выборы в Израиле.

Сможет ли Украина договориться о предоставлении военной помощи со стороны Израиля?

В последние две недели перед выборами все принимавшие участие в выборах партии заявили об изменении политики в отношении Украины.

Даже "Ликуд" — Нетаньяху заявил, что когда станет премьером, пересмотрит вопрос поставки оружия Украине. И это несмотря на то, что долгое время его называли "другом Путина".

[ + – ] Даже если окажется, что Израиль изменит свою политику, он будет исходить из позициq собственной безопасности Фото: Pixabay

Как я всегда говорю, Израиль действует только в своих интересах. Так же поступают и все политики. Ведь страна почти всю историю подвергалась нападениям со стороны соседей и т.д., и прекрасно понимает, в чем "секрет выживания". Не исключаю, что с появлением общего врага военная помощь Украине и нашей победе может стать "собственным интересом" Израиля.

Ключевой общий враг стран на сегодняшний день — Иран. Однозначно, общие враги и общие угрозы всегда играют важную роль в формировании правительством Израиля позиции о военной помощи Украине.

Ожидается, что все же Нетаньяху выполнит свои предвыборные обещания и пересмотрит политику страны по оказанию военной помощи Украине.

Чего эта помощь не будет касаться?

Понятно, что даже если окажется, что Израиль изменит свою политику, он будет исходить из позиций собственной безопасности. Израиль не может опустошить собственные запасы обороны.

Чего стоит перехват более 4300 ракет, выпущенных ХАМАСом и палестинским исламским джихадом в ходе операции "Стражи стен" в мае 2021 года. Такие массовые атаки на Израиль, к сожалению, происходили и раньше — и не факт, что не повторятся снова.

Итак, если Израиль и будет помогать, то только в рамках своих возможностей и только при обеспечении собственной безопасности.

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