Повний блекаут: коли він буде і як врятувати енергетику України

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Related video

Секретар РНБО України Олексій Данилов вважає, що ракет, якими агресор руйнує нашу інфраструктуру, у нього залишилося на три-чотири масовані удари. За моєю арифметикою виходить більше – чотири-п'ять, якщо нічого не зміниться.

Але це неважливо. Важливо, що агресор накопичує ракети для удару сім-десять днів. Тому якщо ми встигатимемо ліквідувати руйнування чергового удару швидше, ніж за тиждень, то наша енергосистема вистоє доти, доки ракети у недоімперії практично закінчаться. А якщо лагодитимемо довше тижня, то руйнування почнуть накопичуватися. І тоді блекаут, коли у великих містах зникнуть майже всі блага цивілізації, неминучий.

Сьогодні наші енергетики – честь їм і хвала! — дають раду з наслідками ракетних ударів за пару діб. Отже, ситуація зовсім не безнадійна, впадати в паніку явно рано.

Однак якщо в Росію буде поставлено іранські ракети у великій кількості, то становище різко погіршиться.

Недоімперія не може зруйнувати нашу генерацію електроенергії, оскільки її основу становлять атомні станції. Тому вона прицільно б'є по розподільними підстанціями, їх знищення змушує нас тимчасово обмежувати потужність АЕС. У зв'язку з цим важливо, яка допомога буде надана нашими партнерами. Справа в тому, що трансформаторні станції, які використовуються у нас, — це техніка часів Союзу. На Заході такої давно не випускають. Але там можуть виготовити все, що завгодно, на замовлення.

Запит з нашого боку давно надійшов. Партнери працюють. Дуже сподіваюся, що допомога надходитиме не тільки у вигляді комплектуючих — трансформаторів, ізоляторів, електроніки, що управляє, а й у вигляді зібраних підстанцій. І тоді їх можна буде встановлювати замість зруйнованих швидко і не на колишньому місці, а трохи осторонь, щоб ворог не мав змоги бити за попередніми координатами.

Головне, пам'ятати, що прагнення занурити нас у темряву — це безсила злоба. Спроба зруйнувати Україну — фактичне визнання, що недоімперія не може перемогти нас на полі бою і захопити Україну.

Джерело

Важливо