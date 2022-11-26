Полный блэкаут: когда он будет и как спасти энергетику Украины

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что ракет, которыми агрессор разрушает нашу инфраструктуру, у него осталось на три-четыре массированных удара. По моей арифметике получается больше — четыре-пять, если ничего не изменится.

Но это не принципиально. Важно, что агрессор накапливает ракеты для удара семь-десять дней. Поэтому если мы будем успевать ликвидировать разрушения очередного удара быстрее, чем за неделю, то наша энергосистема выстоит до тех пор, пока ракеты у недоимперии практически закончатся. А если будем чинить дольше недели, то разрушения начнут накапливаться. И тогда блэкаут, когда в крупных городах исчезнут почти все блага цивилизации, неминуем.

Сегодня наши энергетики — честь им и хвала! — справляются с последствиями ракетных ударов за пару суток. Так что ситуация совсем не безнадежная, впадать в панику явно рано.

Однако если в Россию будут поставлены иранские ракеты в большом количестве, то положение резко ухудшится.

Недоимперия не может разрушить нашу генерацию электроэнергии, так как основу ее составляют атомные станции. Поэтому она прицельно бьет по распределительным подстанциям, их уничтожение вынуждает нас временно ограничивать мощность АЭС. В этой связи важно, какая помощь будет оказана нашими партнерами. Дело в том, что трансформаторные станции, используемые у нас — это техника времен Союза. На Западе такую давно не выпускают. Но там могут изготовить все, что угодно, по нашему заказу.

Запрос с нашей стороны давно поступил. Партнеры работают. Очень надеюсь, что помощь будет поступать не только в виде комплектующих — трансформаторов, изоляторов, управляющей электроники, но и в виде подстанций в сборе. И тогда их можно будет устанавливать взамен разрушенных быстро и не на прежнем месте, а чуть в стороне, чтобы враг не имел возможности бить по предыдущим координатам.

Главное, помнить, что стремление погрузить нас во тьму — это от бессильной злобы. Попытка разрушить Украину — фактическое признание в том, что недоимперия не может победить нас на поле боя и захватить Украину.

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