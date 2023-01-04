Точний удар HIMARS. Як ЗСУ виявили і ліквідували базу окупантів у ПТУ в Макіївці

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Під час реформ міністра оборони РФ Сердюкова була знищена радянська система доукомплектовання частин. Бо вона для такої країни, якою є РФ, була обтяжною. Просто Сердюкова ніхто не попередив, що Путін поїде кукухою і почне повномасштабний конфлікт із нормативами Другої світової. Тому Сердюков перетворив армію РФ на попільний механізм, який не обтяжував бюджет РФ операційно і дозволяв закопувати безкінечні гроші на презентаціях аналоговнетів. Правда, апаратну боротьбу Сердюков програв і розпилювати гроші довелося Шойгу.

У СРСР часів застою існувала система, де умовно (ще раз — це умовний приклад на зрозумілих розмірах) перший батальйон танкового або мотопіхотного полку готовий був відправитися у бій умовно миттєво, другий батальйон роздвоювався і заступник командира бату сам ставав комбатом, ці два бата наповнювали резервістами до повного штату і також швидко кидали в бій. Далі ще був третій бат, який умовно називався кадрованим, або як казали у совку, кастрованим. Коли перший і дві других бати звалювали, на базі полку з кастрованих батальйонів можна було розгортати стільки бойових одиниць, скільки зможуть. Насправді це працювало дещо не так, як я описав, кастрованими були цілі дивізії і на базі них було розгортання. І там ще арта, ППО, звʼязок, служби тилу, РХБЗ і багато ще чого. Це просто для прикладу.

У теорії Червоній армії повинно було вистачати і офіцерів, і резервістів, і техніки. По факту ця система навіть у совку працювала не дуже, бо у мотопіхотних частинах не вистачало техніки хронічно, а у танкових, наприклад, не вистачало резервістів, здатних керувати танками сучасних моделей. І танкісти забирали БТРи у мотопіхотів. Мотопіхоту возили на вантажівках, але ї їх не вистачало. Тим не менш, у совку була система, яка дозволяла армії брати цивільні вантажівки штатно.

Тобто існувала якась система і головне — ця система хоча б у теорії була відпрацьована. Періодично СРСР проводив навчання, які більше були схожі на конвульсії, але на цих навчаннях хоча б щось відпрацьовували. А ще у совку існував зв’язок і не було мобільних телефонів. Тому армія під час навіть умовно мирного існування не мала костилів у вигляді цивільних телефонів і змушена була керуватися по раціях. А також за допомогою вестових, польової телефонії тощо. Коротше, люди тоді вміли це робити. Зараз же не вміють, бо є ж телефони, а рацій не вистачає.

Це був механізм, створений тоталітарною країною для глобальної війни. Для РФ цей механізм був занадто складним та дорогим, тому Сердюков його замінив. Армія РФ була відносно маленькою за операційними витратами та економила на солдатах, яких у мотопіхотних частинах не вистачало. Це дозволяло Сердюкову, а потім і Шойгу, розпилювати астрономічні гроші на переоснащенні російської армії. До того ж, в армії РФ величезні проблеми зі звʼязком.

Після того як в РФ почала мобілізацію, виникла проблема пошуку молодшого офіцерського та сержантського складу. Частину мобілізованих відправили на доукомплектовання діючих частин, тобто прямо на фронт.

Командири використовували чм**іків, як м’ясо. Бо розгорнути їх нормально, хоча б як у радянській армії, було неможливо — не було того самого резерву у вигляді умовного другого бату. Все, що було, вже перебувало на війні. Все було першим батом. Але крім цього армія РФ почала створювати частини цілком із чм**іків, навіть не у кастрованих дивізіях, а просто в полі. Ці частини не мають офіцерів, окрім випускників військових кафедр без досвіду. Але головне — ці частини практично не мають зв’язку. Ні цифрового шифрованого не мають, ні взагалі якогось. Окрім телефонів.

Звісно, в армії РФ телефони у чм**іків відбирають. Але керування силами і засобами все одно неможливе, бо немає рацій. Армія без зв’язку — це просто натовп озброєних людей. І тому все керування в цілком новостворених частинах йде по телефонах.

До того ж, після того як ЗСУ почали вибивати склади, в армії РФ почали розосередження складів. АЛЕ. В умовах відсутності величезного парку вантажівок і в умовах нормативів для арти повністю роззосередити склади неможливо. Бо потрібні вантажники. Неможливо привезти БК просто до якогось укриття, потрібні ті, хто будуть розватажувати його та заносити в укриття. А потім завантажувати перед вивозом БК безпосердньо на позиції. Тому склади розосередили, вони стали менші, але все одно розміщують поряд із живою силою. Бо возити людей кудись розвантажувати БК незручно. Немає зайвих вантажівок, щоб декілька разів на добу день привозити зміну кудись розвантажувати. Тому привозять БК вантажівки туди ж, де і живуть.

Скоріш за все, у ПТУ 19 була не тільки розполага саратівців, а був і склад. Саме детонація складу і призвела до тотального знищення будівлі ПТУ від пакету з HIMARS.

Порівняйте дірки від HIMARS на Антонівському мосту з тим, що ви бачили на місці ПТУ. HIMARS просто прошив будівлю до підвалу, де і був БК, який здетонував.

Я ще під час того як в РФ оголосили мобілізацію казав, що наступний крок — це мобілізація цивільних вантажівок десятками тисяч. І створення на окупованих територіях пунктів ремонту тих вантажівок через мобілізацію СТО та сервісних центрів. Але цього Путін зробити не зможе, бо Шойгу цього не зробе через піарні обставини. До того ж це рішення призведе до серйозних проблем із цивільною логістикою всередині РФ. Мобілізація без мобілізації. Іванів набрали, а що робити з ними — невідомо.

Щодо зв’язку та телефонів. Від ПТУ до лінії фронту — 15 кілометрів. Але комплекси радіорозвідки навряд чи можутьперебувати прямо на передку, щоб відстежити скупчення телефонів солдатів у ПТУ. Таке я вважаю малоймовірним, хоча можу і помилятися, бо я вже дуже відстав від сучасних комплексів і можу не знати їхніх параметрів. До того ж, у чм**іків ті телефони відбирали і навряд чи в самому ПТУ телефонів було триста штук. Судячи з фото, поряд із ПТУ було уражено також багато армійських вантажівок. Саме вантажівки, на мою думку, і призвели до демаскування розполаги. Силами супутникової розвідки або через роботу агентури, або все це разом. Скупчення телефонів, які в теорії вирахувала б радіорозвідка, могли бути додатковим параметром під час селекції цілі.

Тобто ЗСУ наносили удар по складу з БК. І тому був обраний HIMARS, а не Точка, наприклад. А декілька сотен загиблих чм**іків — це просто бонус до детонації БК, результат мобілізації без мобілізації. І справа навіть не в тому, що чм**ікі не маскували вантажівки. Бо супутник Притули побачив би вантажівки і під маскувальною сіткою. І справа навіть не в тому, що водіям вантажівок рацій не видали і тому вони точно зав’язувалися між собою по телефону, що можна відслідкувати.

Справа в тому, що без великої кількості засобів зв’язку і, маючи велику кількість невмотивованої піхоти, чм**іків доводиться скупчувати. Бо інакше вони розбіжуться. Бо немає зв’язку, немає сержантів та молодших офіцерів і т. д.

Справа в тому, що РФ не провела мобілізацію цивільних вантажівок, тому доводиться ганяти примітні газони, які ще й ламаються і їх потрібно ремонтувати просто неба силами тих самих чм**іків. Справа в тому, що РФ воює, як у Першій світовій із нормативами для Другої світової, тому треба дуже багато БК. Але його немає кому развантажувати, і все це доводиться тримати в одному місті. Причому близько до лінії фронту, бо логістичне плече не може бути довгим, бо не вистачає вантажівок, щоб довезти до ЛБЗ. Багато проблем, тому російськи командири знайшли одне просте рішення.

Склад БК буде там же, де і располага чм**іків. Будуть розвантажувати, завантажувати, ремонтувати машини і сидіти в одному місці, щоб не прогулювали, бо немає зв’язку та сержантів. Ідеальне рішення, на думку росіян.

А потім прилітає HIMARS.

Розповісти, що саме сталося, російські пропагандисти не можуть. Ну, деякі пригожинські можуть, але по ТБ цього не покажуть. Створити десятки тисяч рацій і об’єднати їх у систему в масштабах всієї армії вторгнення РФ не зможе ще дуже довго. І тому зараз росіяни розповідають, що проблема в тому, що діє українська агентура, а чм**ікі використовують телефони, які запеленгували. І тепер ФСБ буде шукати ДРГ, а у чм**іків відбиратимуть телефони ще прискіпливіше. Та зв’язку як не було, так і не буде, тому всі телефони все одно не відберуть, бо тоді не буде керування. А у водіїв телефони взагалі відібрати не вийде, бо вони тоді нікуди не доїдуть. Тому все і далі в РФ буде, як і було. А потім прилетить HIMARS.

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