Точный удар HIMARS. Как ВСУ обнаружили и ликвидировали базу оккупантов в ПТУ в Макеевке

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В ходе реформ министра обороны РФ Сердюкова была уничтожена советская система доукомплектования частей. Ибо она для такой страны, как РФ, была обременительной. Просто Сердюкова никто не предупредил, что Путин поедет кукухой и начнет полномасштабный конфликт с нормативами мировой войны. Поэтому Сердюков превратил армию РФ в пепельный механизм, не обременявший бюджет РФ операционно и позволявший закапывать бесконечные деньги на презентациях аналоговнет. Правда, аппаратную борьбу Сердюков проиграл и распиливать деньги пришлось Шойгу.

В СССР времен застоя существовала система, где условно (еще раз — это условный пример на понятных размерах) первый батальон танкового или мотопехотного полка готов был отправиться в бой условно мгновенно, второй батальон делился надвое и заместитель командира бата сам становился комбатом, эти два бата наполнялись резервистами в полный штат и их тоже быстро бросали в бой. Далее еще был третий бат, который условно назывался кадрированным, или, как говорили в совке, кастрированным. Когда первый и два вторых бата погибали, на базе полка из кастрированных батальонов можно было разворачивать столько боевых единиц, сколько смогут. На самом деле это работало несколько не так, как я описал, кастрированы были целые дивизии и на базе них было развертывание. И там еще арта, ПВО, связь, службы тыла, РХБЗ и многое другое. Это просто для примера.

В теории Красной армии должно было хватать и офицеров, и резервистов, и техники. По факту эта система даже в совке работала не очень, потому что в мотопехотных частях не хватало техники хронически, а в танковых, например, не хватало резервистов, способных управлять танками современных моделей. И танкисты забирали БТРы у мотопехоты. Мотопехоту возили на грузовиках, но их не хватало. Тем не менее, у совка была система, позволявшая армии брать гражданские грузовики штатно.

То есть существовала какая-то система и главное — эта система хотя бы в теории была отработана. Периодически СССР проводил учения, которые больше походили на конвульсии, но на этих учениях хотя бы что-то отрабатывали. А еще у совка существовала связь и не было мобильных телефонов. Поэтому армия во время даже условно мирного существования не имела костылей посредством гражданских телефонов и вынуждена была управляться по рациям. А также с помощью вестовых, полевой телефонии и т. д. Короче, люди тогда умели это делать. Сейчас же не умеют, потому что есть телефоны, а раций не хватает.

Это механизм, созданный тоталитарной страной для глобальной войны. Для РФ этот механизм был слишком сложным и дорогостоящим, потому Сердюков его заменил. Армия РФ была относительно маленькой по операционным расходам и экономила на солдатах, которых в мотопехотных частях не хватало. Это позволяло Сердюкову, а затем и Шойгу распиливать астрономические деньги на переоснащении российской армии. К тому же у армии РФ огромные проблемы со связью.

После того как в РФ начали мобилизацию, возникла проблема поиска младшего офицерского и сержантского состава. Часть мобилизованных отправили на доукомплектование действующих частей, то есть прямо на фронт.

Командиры использовали чм**иков, как мясо. Потому что развернуть их нормально, как было в советской армии, невозможно — не было того же резерва в виде условного второго бата. Все, что было, уже находилось на войне. Все было первым батом. Но кроме этого армия РФ начала создавать части целиком из чм**иков, даже не в кастрированных дивизиях, а прямо в поле. У этих частей нет офицеров, кроме выпускников военных кафедр без опыта. Но главное — эти части практически не имеют связи. Ни цифровой шифрованной нет, ни вообще какой-либо. Кроме телефонов.

Конечно, в армии РФ телефоны у чм**иков отбирают. Но управление силами и средствами все равно невозможно, потому что нет рации. Армия без связи — это просто толпа вооруженных людей. И потому все управление во вновь созданных частях идет посредством телефонов.

К тому же, после того как ВСУ начали выбивать склады, в армии РФ начали их рассредоточение. НО. В условиях отсутствия огромного парка грузовиков и нормативов для арты полностью рассредоточить склады невозможно. Потому что нужны грузчики. Невозможно привезти БК прямо к какому-нибудь укрытию, нужны те, кто будут разгружать его и заносить в укрытие. А затем загружать перед вывозом БК непосредственно на позиции. Поэтому склады рассредоточили, они стали меньше, но все равно размещают рядом с живой силой. Потому что возить людей куда-то разгружать БК неудобно. Нет лишних грузовиков, чтобы несколько раз в сутки привозить смену куда-то разгружать. Потому привозят БК грузовики туда же, где и живут.

Скорее всего, в ПТУ 19 было не только расположение саратовцев, а был и склад. Именно детонация склада и привела к тотальному уничтожению здания ПТУ от пакета из HIMARS.

Сравните дыры от HIMARS на Антоновском мосту с тем, что вы видели на месте ПТУ. HIMARS просто прошил здание в подвал, где и был БК, который сдетонировал.

Я еще во время того, как в РФ объявили мобилизацию, говорил, что следующий шаг — это мобилизация гражданских грузовиков десятками тысяч. И создание на оккупированных территориях пунктов ремонта грузовиков через мобилизацию СТО и сервисных центров. Но этого Путин сделать не сможет, потому что Шойгу этого не сделает из-за пиарных обстоятельств. К тому же, это решение приведет к серьезным проблемам с гражданской логистикой внутри РФ. Мобилизация без мобилизации. Иванов набрали, а что делать с ними — неизвестно.

Относительно связи и телефонов. От ПТУ до линии фронта — 15 километров. Но комплексы радиоразведки вряд ли могут находиться прямо на передке, чтобы отследить скопление телефонов солдат в ПТУ. Такое я считаю маловероятным, хотя могу ошибаться, потому что уже очень отстал от современных комплексов и могу не знать их параметров. К тому же, у чм**иков эти телефоны отбирали, и вряд ли в самом ПТУ телефонов было триста штук. Судя по фото, рядом с ПТУ было поражено также много армейских грузовиков. Именно грузовики, по моему мнению, и привели к демаскировке расположения военных. Силами спутниковой разведки или через работу агентуры, или все это вместе. Скопление телефонов, которое вычислила бы в теории радиоразведка, могла быть дополнительным параметром во время селекции цели.

То есть ВСУ наносили удар по складу БК. И потому был избран HIMARS, а не Точка, например. А несколько сот погибших чм**иков — это просто бонус к детонации БК, результат мобилизации без мобилизации. И дело даже не в том, что чм**ики не маскировали грузовики. Потому что спутник Притулы увидел бы грузовики и под маскировочной сеткой. И дело не в том, что водителям грузовиков не выдали рацию, поэтому они точно связывались между собой по телефону, что можно отследить.

Дело в том, что без большого количества средств связи и, имея большое количество немотивированной пехоты, чм**иков приходится скапливать. Иначе они разбегутся. Ибо нет связи, нет сержантов и младших офицеров и т. д.

Дело в том, что РФ не провела мобилизацию гражданских грузовиков, поэтому приходится гонять приметные газоны, которые еще и ломаются и их нужно ремонтировать под открытым небом силами тех же чм**иков. РФ воюет, как в Первой мировой с нормативами для Второй мировой, поэтому очень много БК. Но его некому разгружать, и все это приходится держать в одном месте. Причем близко к линии фронта, потому что логистическое плечо не может быть длинным, так как не хватает грузовиков, чтобы довезти до ЛБС. Много проблем, вот российские командиры и нашли одно простое решение.

Состав БК будет там же, где расположены чм**ики. Они будут разгружать, загружать, ремонтировать машины и сидеть в одном месте, чтобы не отлынивали, потому что нет связи и сержантов. Идеальное решение, по мнению россиян.

А потом прилетает HIMARS.

Рассказать, что произошло, российские пропагандисты не могут. Ну, некоторые пригожинские могут, только по ТВ этого не покажут. Создать десятки тысяч раций и объединить их в систему в масштабах всей армии вторжения РФ не сможет еще очень долго. Поэтому сейчас россияне рассказывают, что проблема в том, что действует украинская агентура, а чм**ики используют телефоны, которые запеленговали. И теперь ФСБ будет искать ДРГ, а у чм**иков будут отбирать телефоны еще придирчивее. Но связи как не было, так и не будет, поэтому все телефоны все равно не отнимут, потому что тогда не будет управления. А у водителей телефоны вообще отобрать не получится, потому что они тогда никуда не доедут. Потому все и дальше в РФ будет, как и было. А потом прилетит HIMARS.

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