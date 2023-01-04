Будет ли обстрел 7 января и сколько ракет в месяц способна производить Россия

Related video

Сейчас всех беспокоит вопрос, будет ли 7 января массированный ракетный удар. Я уже неоднократно публиковал материалы по вопросу производства у оккупантов ракет, их техническим и технологическим возможностям. Но при этом их потенциал подготовки (именно подготовки боекомплекта) в сутки составляет 5-7 ракет. Не путайте с производством и восстановлением после хранения.

Исходя из этого, на 7 января ударный потенциал России может составить до 50 ракет. Это меньше среднестатистического показателя в 70 ракет. Но его могут усилить другими средствами поражения, например, ЗРК С-300 либо дронами-камикадзе. То есть возможность как таковая у них есть.

Безусловно, как у маньяков-психопатов, у них есть дикое желание этот удар нанести, но он, как и прочие, не изменит кардинально ситуации, зато приблизит российские ракетные запасы к критическому истощению. Хочется, но уже колется. Очень колется. Особенно на фоне растущей эффективности украинской ПВО.

Тем не менее, в последнее время вы наверняка задавались вопросом, сколько Россия может производить ракет. Что ж, вот средневзвешенный ответ по практически каждой номенклатуре российских ракет. Начну, пожалуй, с наиболее часто применяемых — авиационных крылатых ракет Х-101. Но прежде хочу сразу пояснить, что, описывая возможности РФ, я буду регулярно упоминать два фактора — технический и технологический. Технический — расчетная возможность производственной, заводской линии. Технологический — наличие для производства всех компонентов.

Россия имеет технические возможности по производству 3-4 ракет Х-101 в неделю и до 150 в год, но технологически этот показатель в разы меньше и составляет около 5-6 ракет в месяц. При наличии всех необходимых компонентов для сборки показатель, конечно же, вырастает в 2-3 раза.

Крылатая ракета "Калибр" технически может производиться в количестве до 12-15 ракет в месяц, но реальное их производство согласно технологическим возможностям не превышает 5-6 ракет. При получении полной технологической номенклатуры они выдают вышеуказанное количество.

Ракета Х-22 — производство отсутствует и восстановлению не подлежит. В настоящее время эти ракеты изымаются с хранения, причем остались те, которые непригодны к применению. Они проходят длительные восстановительные, ремонтные роботы, после чего уже применяют по Украине.

17 декабря по Одессе после долгого периода неприменения были использованы ракеты П-800 "Оникс". Данные ракеты также имеют технический потенциал производства 5-6 в месяц, но при наличие всех технологических возможностей. В реальности же — 1-2 ракеты либо простой.

Авиационные ракеты Х-59 производятся в количестве 2-4 в неделю согласно технической составляющей, технологически — имеют серьезную зависимость от иностранных комплектующих, особенно ее последние кодификации "МК2".

Не забываем про противорадиолокационные ракеты Х-31ПМ, которые россияне также применяют во время ударов по территории Украины. Техническая возможность их производства — до 5 в неделю, технологическая — редко когда выдают даже 1 ракету в неделю.

Исходя из этих данных, можно делать выводы о том, как долго Россия сможет поддерживать регулярную периодичность ударов по территории Украины. Ведь потенциал складов и центров хранения не безграничный, а производственные возможности РФ, как мы видим, тем более.

Но будем откровенны, ракетные удары по территории Украины до завершения войны не закончатся. Мы можем говорить лишь о перспективе увеличения сроков между ударами, а накопить боекомплект для очередного удара через две недели или месяц, полтора или даже два месяца, они все же смогут.

Источник

Важно