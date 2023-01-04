Чи буде обстріл 7 січня і скільки ракет на місяць здатна робити Росія

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Наразі всіх турбує питання, чи буде 7 січня масований ракетний удар. Я вже неодноразово публікував матеріали щодо виробництва у окупантів ракет, їх технічним та технологічним можливостям. Але при цьому їхній потенціал підготовки (саме підготовки боєкомплекту) на добу становить 5-7 ракет. Не плутайте із виробництвом та відновленням після зберігання.

Виходячи з цього, на 7 січня ударний потенціал Росії може становити до 50 ракет. Це менше середньостатистичного показника у 70 ракет. Але його можуть посилити іншими засобами ураження, наприклад ЗРК С-300 або дронами-камікадзе. Тобто можливість як таку, вони мають.

Безумовно, як у маніяків-психопатів, у них є дике бажання завдати цього удару, але він, як і інші, не змінить кардинально ситуації, зате наблизить російські ракетні запаси до критичного виснаження. Хочеться, але вже колеться. Дуже колеться. Особливо на тлі зростання ефективності української ППО.

Проте останнім часом ви напевно ставили питання, скільки Росія може виробляти ракет. Що ж, ось середньозважена відповідь щодо практично кожної номенклатури російських ракет. Почну, мабуть, з найчастіше вживаних авіаційних крилатих ракет Х-101. Але раніше хочу відразу пояснити, що, описуючи можливості РФ, я регулярно згадуватиму два фактори — технічний і технологічний. Технічний — розрахункова можливість виробничої, заводської лінії. Технологічний — наявність виробництва всіх компонентів.

Росія має технічні можливості з виробництва 3-4 ракет Х-101 на тиждень і до 150 на рік, але технологічно цей показник у рази менший і становить близько 5-6 ракет на місяць. За наявності всіх необхідних компонентів для збирання показник, звичайно ж, зростає у 2-3 рази.

Крилата ракета "Калібр" технічно може вироблятися в кількості до 12-15 ракет на місяць, але реальне їх виробництво згідно з технологічними можливостями не перевищує 5-6 ракет. При отриманні повної технологічної номенклатури вони видають вищезазначену кількість.

Ракета Х-22 — виробництво відсутнє та відновленню не підлягає. Нині ці ракети вилучаються із зберігання, причому залишилися ті, які непридатні для застосування. Вони проходять тривалі відновлювальні, ремонтні роботи, після чого вже застосовують Україною.

17 грудня в Одесі після довгого періоду незастосування були використані ракети П-800 "Онікс". Дані ракети також мають технічний потенціал виробництва 5-6 на місяць, але за наявності всіх технологічних можливостей. Насправді ж — 1-2 ракети або простий.

Авіаційні ракети Х-59 виробляються в кількості 2-4 на тиждень згідно з технічною складовою, технологічно мають серйозну залежність від іноземних комплектуючих, особливо її останні кодифікації "МК2".

Не забуваємо про протирадіолокаційні ракети Х-31ПМ, які росіяни також застосовують під час ударів по території України. Технічна можливість їх виробництва — до 5 на тиждень, технологічна — рідко коли видають навіть 1 ракету на тиждень.

Виходячи з цих даних, можна робити висновки про те, як довго Росія зможе підтримувати регулярну періодичність ударів територією України. Адже потенціал складів і центрів зберігання не безмежний, а виробничі можливості РФ, як бачимо, тим паче.

Але будемо відвертими, ракетні удари по території України до завершення війни не закінчаться. Ми можемо говорити лише про перспективу збільшення термінів між ударами, а накопичити боєкомплект для чергового удару через два тижні або місяць, півтора або навіть два місяці, вони все ж таки зможуть.

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