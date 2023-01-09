Соледар. Обстановка на 21:00. Виправити ситуацію все ще можливо

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У нас в цьому районі зосереджено значні сили, війська є, є багато людей, є техніка. Важка ситуація всім зрозуміла. Потрібні дії, що виправлять цю ситуацію. Потрібні не хаотичні дії, а сплановані, щоб реалізувати наші переваги крок за кроком. Тактична обстановка зрозуміла нашому командуванню, вчора у Соледарі був командувач ОУВ Сирський.

Що відбувається у самому Соледарі? Температура ускладнює дії військ: — 18, це треба враховувати, і це створює проблеми і нам, і ворогу. За такої температури боєздатність сильно залежить від належного постачання.

46 аеромобільна бригада веде запеклі оборонні бої за кожний будинок. Продовжуються ближні бої, перестрілки. Росіяни сьогодні просунулися на деяких напрямках, але ціною дуже великих втрат.

46 аеромобільна бригада робить все можливе, зберігає боєздатність у надважких умовах. Десантники діють зразково, бійці довіряють командирам і кожен робить усе можливе задля знищення ворога. Російські штурмові групи знищуються одна за одною у контактних боях на ближніх відстанях, але вони продовжують атаки і вводять у бій резерви.

Але основна загроза від росіян — це охоплення міста із флангів. Вони робитимуть все можливе, щоб пробитися на трасу у тил Соледару. Для обходу Соледара направлені нові резерви зі складу повітряно-десантних військ, захопленню Соледара російське командування надає великого політичного значення.

Згадується, як улітку тримала фронт від Соледара до Бахмута три місяці поспіль одна 93-та механізована бригада за підтримки батальйонів ТРО. Як би було важливо, якби комбрига та всіх командирів батальйонів 93-ї відзначили за їхні майстерні дії на найвищому рівні, і намагалися б організувати управління, розвідку, застосування військ так само ефективно, як діяла 93-та. Вони билися за кожну посадку і завдавали втрат росіянам у рази більше, ніж несли самі. Якщо керувати в такий спосіб, є всі можливості виправити ситуацію.

Так само ефективно поряд діють і зараз підрозділи 10-ї гірничо-штурмової бригади, 46-а аеромобільна. У нашої армії є і командири, і досвід для того, щоб ефективно знищувати росіян та перемагати у найскладніших умовах. Ми всі переживаємо за героїв Соледара і віримо в нашу армію, яка за правильної організації може розгромити російських окупантів під Соледаром.

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