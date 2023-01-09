Соледар. Обстановка на 21.00. Исправить ситуацию все еще можно

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У нас в этом районе сосредоточены значительные силы, войска есть, есть много людей. Есть техника. Трудная обстановка всем понятна. Нужны действия, которые исправят эту обстановку. Необходимы не хаотические действия, а спланированные, чтобы реализовать наши преимущества шаг за шагом. Тактическая обстановка ясна нашему командованию, вчера в Соледаре был командующий ОУВ Сырский.

Что происходит в самом Соледаре? Температура усложняет действия войск: — 18, это нужно учитывать, и это создает проблемы и нам, и врагу. При такой температуре боеспособность сильно зависит от должного снабжения.

46 аэромобильная бригада ведет ожесточенные оборонительные бои за каждый дом. Продолжаются ближние бои, перестрелки. Россияне сегодня продвинулись на некоторых направлениях, но ценой очень больших потерь.

46 аэромобильная бригада делает все возможное, сохраняет боеспособность в сверхтяжелых условиях. Десантники действуют образцово, бойцы доверяют командирам и каждый делает все возможное для уничтожения врага. Российские штурмовые группы уничтожаются одна за другой в контактных боях на ближних расстояниях, но они продолжают атаки и вводят в бой резервы.

Но основная угроза от россиян — это обхват города с флангов. Они будут делать все возможное, чтобы пробиться на трассу в тыл Соледару. Для обхода Соледара направлены свежие резервы из состава воздушно-десантных войск, захвату Соледара российское командование придает большое политическое значение.

Вспоминается, как летом держала фронт от Соледара до Бахмута три месяца подряд одна 93-я механизированная бригада при поддержке батальонов ТРО. Как бы было важно, если бы комбрига и всех командиров батальонов 93-ей отметили за их мастерские действия на самом высоком уровне, и пытались бы организовать управление, разведку, применение войск также эффективно, как действовала 93-я. Они дрались за каждую посадку и наносили потери россиянам в разы больше, чем несли сами. Если управлять таким образом, есть все возможности исправить ситуацию.

Так же эффективно рядом действуют и сейчас подразделения 10-й горно-штурмовой бригады, 46-я аэромобильная. У нашей армии есть и командиры и опыт для того, чтобы эффективно уничтожать россиян и побеждать в самых сложных условиях. Мы все переживаем за героев Соледара и верим в нашу армию, которая при правильной организации может разгромить российских оккупантов под Соледаром.

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