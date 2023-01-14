Після Соледара. 10 висновків про помилки на фронті і про те, як їх виправити

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1. Ціль війни — це не бути на війні, ціль війни — вбивати ворога. Все, що призводить до вбивства ворога, — важливе, все, що не призводить, — шкідливе. Бо тільки коли їх набагато більше вбиватимуть, вони набагато швидше тікатимуть.

2. Відповідальність на фронті є одна — за вбивство ворога та збереження своїх. Ці питання взаємопов'язані. Все інше другорядне.

3. Солдати вбивають настільки добре, як добре ними командують. Солдат вбиває, коли довіряє своєму командиру, а не боїться покарання. Солдат, який не довіряє командиру, — жертва, яка втрачена без бою. Солдат, який краще мотивований, на жаль, може програти ворогові, якщо він краще керований.

4. Результат бойових дій — це зафіксовані на відео та фото вбитих ворогів та знищеної техніки з координатами ураження. Відсутність результатів ураження на відео та фото — ознака недоліків у розвідці та спостереженні, мати на увазі потрібно лише підтверджені факти.

5. Дрон не виграє бій, але бій, в якому дрон не застосований, швидше за все, може бути програний. Щоб убивати, командир має навчитися керувати не лише солдатами, а й дронами. Дрон над позицією важливіший за автомат на позиції.

6. На війні має значення не вартість зброї, а вартість вбивства. Рахувати треба вартість циклу вбивства, всі його складові. Це і є дійсна вартість ресурсів. І з цього випливає: той, хто вбиває ворога, має визначати бойовий порядок. Той, хто вбиває, — джерело планування для того, хто наказує. Важливою є позиція, яка дозволяє вбивати ворогів, а не та, яка накреслена на карті.

7. Берегти людей на війні — це не співчувати і не хвалити, берегти людей — це готувати та командувати.

8. Бути командувачем чи командиром — це не видавати накази, бути командувачем — це давати результат на полі бою. Командувач і командир відповідають за вбивство ворога та збереження своїх і відповідають першими. Не обов'язково карати, але обов'язково називати те, що сталося, своїми іменами.

9. Керованість військ — це відповідальність вищого керівництва, що відповідає за організацію, бойову підготовку, своєчасні призначення та заміну командних кадрів, забезпечення, об'єктивну оцінку боєздатності. Якщо наслідки проблем з керованістю перекладаються лише на солдатів, це завадить солдатам вбивати ворога і не змінить нічого.

10. Брехня зручна для політики, але вбивча для бійців. Брехня не дозволяє зробити правдиві висновки, не дозволяє ввести зміни, не дозволяє просувати гідних та кращих, дозволяє ховати неефективних, але лояльних. Брехня — це провісник поразок, які можуть повторитися знову. Брехня заважає вбивати ворога.

Нічого само собою вирішиться. На нас чекає тривала піхотна війна на широкому фронті. І нам потрібно стати ефективними на кожній ділянці фронту.

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