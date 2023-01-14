После Соледара. 10 выводов об ошибках на фронте и о том, как их исправить

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1. Цель войны — это не быть на войне, цель войны — убивать врага. Все, что приводит к убийству врага — важное, все, что не приводит — вредно. Ибо только когда их будут гораздо больше убивать, они будут гораздо быстрее убегать.

2. Ответственность на фронте есть одна — за убийство врага и сохранение своих. Эти вопросы взаимосвязаны. Все остальное второстепенно.

3. Солдаты убивают настолько хорошо, насколько хорошо ими командуют. Солдат убивает, когда доверяет своему командиру, а не боится наказания. Не доверяющий командиру солдат — жертва, которая потеряна без боя. Солдат, который лучше мотивирован, к сожалению, может проиграть врагу, если он лучше управляемый.

4. Результат боевых действий — это зафиксированные на видео и фото убитых врагов и уничтоженной техники с координатами поражения. Отсутствие результатов поражения на видео и фото — признак недостатков в разведке и наблюдении, считать нужно только подтвержденные факты.

5. Дрон не выигрывает бой, но бой, в котором дрон не применен, скорее всего, может быть проигран. Чтобы убивать, командир должен научиться управлять не только солдатами, но и дронами. Дрон над позицией важнее автомата на позиции.

6. На войне имеет значение не цена орудия, а цена убийства. Считать нужно стоимость цикла убийства, все его составляющие. Это и есть действительная стоимость ресурсов. И из этого следует: тот, кто убивает врага, должен определять боевой порядок. Тот, кто убивает — источник планирования для того, кто отдает приказ. Важна позиция, которая позволяет убивать врагов, а не та, которая начерчена на карте.

7. Беречь людей на войне — это не сочувствовать и не хвалить, беречь людей — это готовить и командовать.

8. Быть командующим или командиром — это не выдавать приказы, быть командующим — это давать результат на поле боя. Командующий и командир отвечают за убийство врага и сохранение своих и отвечают первыми. Не обязательно наказывать — но обязательно называть то, что произошло, своими именами.

9. Управляемость войск — это ответственность высшего руководства, отвечающего за организацию, боевую подготовку, своевременные назначения и замену командных кадров, обеспечение, объективную оценку боеспособности. Если последствия проблем с управляемостью перекладываются только на солдат — это помешает солдатам убивать врага и не изменит ничего.

10. Ложь удобна для политики, но убийственна для бойцов. Ложь не позволяет сделать правдивые выводы, не позволяет ввести изменения, не позволяет продвигать достойных и лучших, позволяет прятать неэффективных, но лояльных. Ложь — это предвестник поражений, которые могут повториться снова. Ложь мешает убивать врага.

Ничего само по себе решится. Нас ждет продолжительная пехотная война на широком фронте. И нам нужно стать эффективными на каждом участке фронта.

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