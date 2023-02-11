Окупанти знатно психують. Навіщо Росія атакувала безлюний острів Зміїний

Related video

Після бомбардування острова Зміїного цього ранку в російських пабліках поширилося відео нібито удару надводним дроном по мосту в Затоці. Це відео одразу ж підхопили російські воєнкори, з бравадою, придиханням та гордістю заявляючи, що якщо не з повітря, то з моря, але вони цей міст розбомблять! Серйозно?

З початку повномасштабного вторгнення в Україну по нещасному мосту у Затоці завдавали 7 ракетних ударів… Ні, 8. Або 9? Та я й сам уже збився з рахунку, скільки разів окупанти по ньому завдавали ударів, і він не придатний для використання від слова зовсім. Тоді виникає логічне питання — навіщо?

Навіщо завдавати бомбових ударів по безлюдному острові? Навіщо спрямовувати надводний дрон на міст, який вже давно не функціонує, бо перетворився на мішень у тирі для п'яних стрільців? І відповідь проста.

Росіянам просто треба показати, що вони можуть. Ні, не в зоні бойових дій. Чи не на полі бою. А у війні проти безлюдних островів та зруйнованих мостів. То що це, якщо не істерія? Але є й інше питання. Просто цікаво, яка падла зливає відео з мосту біля Затоки? Не думаю, що це складне завдання виявити витік.

Джерело

Важливо