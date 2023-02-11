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Думки Російсько-українська війна Масований обстріл України 10 лютого

Окупанти знатно психують. Навіщо Росія атакувала безлюний острів Зміїний

"Інакше як ще можна пояснити їхнє бомбардування острова Зміїний, на якому нікого немає? Але вони для цієї справи ризикували коритами Су-24 і завдали в ніч з 10 на 11 серію бомбових ударів по Зміїному". Думка.

Олександр Коваленко
Олександр Коваленко
Координатор групи "Інформаційний спротив"
eye 973
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Фото: Facebook | Росіянам просто треба показати, що вони можуть. Не в зоні бойових дій, а у війні проти безлюдних островів
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Після бомбардування острова Зміїного цього ранку в російських пабліках поширилося відео нібито удару надводним дроном по мосту в Затоці. Це відео одразу ж підхопили російські воєнкори, з бравадою, придиханням та гордістю заявляючи, що якщо не з повітря, то з моря, але вони цей міст розбомблять! Серйозно?

З початку повномасштабного вторгнення в Україну по нещасному мосту у Затоці завдавали 7 ракетних ударів… Ні, 8. Або 9? Та я й сам уже збився з рахунку, скільки разів окупанти по ньому завдавали ударів, і він не придатний для використання від слова зовсім. Тоді виникає логічне питання — навіщо?

Навіщо завдавати бомбових ударів по безлюдному острові? Навіщо спрямовувати надводний дрон на міст, який вже давно не функціонує, бо перетворився на мішень у тирі для п'яних стрільців? І відповідь проста.

Росіянам просто треба показати, що вони можуть. Ні, не в зоні бойових дій. Чи не на полі бою. А у війні проти безлюдних островів та зруйнованих мостів. То що це, якщо не істерія? Але є й інше питання. Просто цікаво, яка падла зливає відео з мосту біля Затоки? Не думаю, що це складне завдання виявити витік.

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