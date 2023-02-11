Оккупанты знатно психуют. Зачем Россия атаковала безлюный остров Змеиный

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После бомбардировки острова Змеиного этим утром в российских пабликах стало распространятся видео якобы удара надводным дроном по мосту в Затоке. Это видео тут же подхватили российские военкоры, с бравадой, придыханием и гордостью заявляя, что если не с воздуха, то с моря, но они этот мост разбомбят! Серьезно?

С начала полномасштабного вторжения в Украину несчастный мост в Затоке подвергали 7 ракетным ударам… Нет, 8-ми. Или 9? Да я и сам уже сбился со счета, сколько раз оккупанты по нему наносили удары, и он не пригоден к использованию от слова совсем. Тогда возникает логичный вопрос — зачем?

Зачем наносить бомбовые удары по безлюдному острову? Зачем направлять надводный дрон на мост, который уже давно не функционирует, ибо превратился в мишень в тире для пьяных стрелков? И ответ прост.

Россиянам просто нужно показать, что они что-то могут. Нет, не в зоне боевых действий. Не на поле боя. А в войне против безлюдных островов и разрушенных мостов. Так что же это, если не истерия? Но есть и другой вопрос. Просто интересно, какая падла сливает видео с моста у Затоки? Не думаю, что это архисложная задача выявить утечку.

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