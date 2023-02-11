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Мнения Российско-украинская война Массированный обстрел Украины 10 февраля

Оккупанты знатно психуют. Зачем Россия атаковала безлюный остров Змеиный

"Иначе как еще можно объяснить их бомбардировку острова Змеиный, на котором никого нет? Но они для этого дела рисковали корытами Су-24 и нанесли в ночь с 10 на 11 серию бомбовых ударов по Змеиному". Мнение.

Александр Коваленко
Александр Коваленко
Координатор группы "Информационное сопротивление"
eye 610
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Фото: Facebook | Россиянам просто нужно показать, что они что-то могут. Не в зоне боевых действий, а в войне против безлюдных островов
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После бомбардировки острова Змеиного этим утром в российских пабликах стало распространятся видео якобы удара надводным дроном по мосту в Затоке. Это видео тут же подхватили российские военкоры, с бравадой, придыханием и гордостью заявляя, что если не с воздуха, то с моря, но они этот мост разбомбят! Серьезно?

С начала полномасштабного вторжения в Украину несчастный мост в Затоке подвергали 7 ракетным ударам… Нет, 8-ми. Или 9? Да я и сам уже сбился со счета, сколько раз оккупанты по нему наносили удары, и он не пригоден к использованию от слова совсем. Тогда возникает логичный вопрос — зачем?

Зачем наносить бомбовые удары по безлюдному острову? Зачем направлять надводный дрон на мост, который уже давно не функционирует, ибо превратился в мишень в тире для пьяных стрелков? И ответ прост.

Россиянам просто нужно показать, что они что-то могут. Нет, не в зоне боевых действий. Не на поле боя. А в войне против безлюдных островов и разрушенных мостов. Так что же это, если не истерия? Но есть и другой вопрос. Просто интересно, какая падла сливает видео с моста у Затоки? Не думаю, что это архисложная задача выявить утечку.

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