Все знову подорожчає: Кабмін повертає 20% ПДВ у вартість палива

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Збільшення вартості товару без збільшення доходів покупця призводить до зменшення купівельної спроможності. Що, в свою чергу, призводить до зменшення прибутків бізнесу. Чим менше грошей отримує бізнес, тим менше він платить податків. Тим нижче вірогідність того, що він зможе розвиватись.

Зважачаючи на високу ключову ставку НБУ в 25% та здорожчання імпорту (Україна імпортує більше, ніж експортує), купівельна спроможність впаде ще нижче.

Комічність ПДВ на паливо в тому, що це податок на додану вартість, яку виробляють не в Україні. Тобто нафту переробляють на бензин в Польщі чи ще десь. Бо наші НПЗ законсервовані більше, ніж 10 років (за виключенням Кременчуцького, який постраждав від війни). Так, логістику палива з Польщі та роздрібний продаж на АЗС можна вважати додатковою вартістю, але відчуття трагікомічності не полишає мене.

Ще до початку повномасштабного наступу більше 80% палива в Україні імпортували з Білорусі та Росії. Ще раз — а наші НПЗ законсервовані.

Додатково до цього — висока ціна розмитнення авто в Україні. Так, її зменшили. Але потрібно все ж реалізувати функцію розмитнення в Дії, щоби зменшити транзакційні витрати та корупційну складову.

І додати розтермінування на розмитнення хоча б на 2 місяці. Щоби байєри могли набрати обертів і заробляти гроші. Зароблять гроші — повернуть їх у вигляді купівлі товарів (бо кожен покупець платить податки) в українську економіку.

На жаль, в існуючих умовах в Україні без авто дуже важко. Бо громадський транспор поганий, авіа немає. Питання неетичного паркування має вирішувати влада міста. Не тільки евакуацією авто, а також будівництвом багаторівнених паркінгів, приміськими електричками (поєднанними з метро), новими станціями метро, великим транспортим кільцем.

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