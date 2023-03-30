Все снова подорожает: Кабмин возвращает 20% НДС в стоимость топлива

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Увеличение стоимости товара без увеличения доходов покупателя приводит к уменьшению покупательской способности. Что, в свою очередь, приводит к уменьшению прибыли бизнеса. Чем меньше денег получает бизнес, тем меньше он платит налогов. Тем ниже вероятность того, что он сможет развиваться.

Учитывая высокую ключевую ставку НБУ в 25% и подорожание импорта (Украина импортирует больше, чем экспортирует), покупательная способность упадет еще ниже.

Забавность НДС на топливо в том, что это налог на добавленную стоимость, которую производят не в Украине. То есть нефть перерабатывают на бензин в Польше или еще где-то. Потому что наши НПЗ законсервированы более 10 лет (за исключением Кременчугского, который пострадал от войны). Да, логистику топлива из Польши и розничную продажу на АЗС можно считать дополнительной стоимостью, но ощущение трагикомичности не покидает меня.

Еще до начала полномасштабного наступления более 80% топлива в Украину импортировали из Беларуси и России. Еще раз — а наши НПЗ законсервированы.

Дополнительно к этому — высокая цена растаможки авто в Украине. Да, ее уменьшили. Но нужно все же реализовать функцию растаможки в "Дії", чтобы уменьшить транзакционные издержки и коррупционную составляющую.

И добавить рассрочку на растаможку хотя бы на 2 месяца. Чтобы байеры могли набрать обороты и зарабатывать деньги. Заработают деньги — вернут их в виде покупки товаров (потому что каждый покупатель платит налоги) в украинскую экономику.

К сожалению, в существующих условиях в Украине без авто очень трудно. Потому что общественный транспорт плохой, авиа нет. Вопрос неэтичной парковки должны решать власти города. Не только эвакуацией авто, а также строительством многоуровневых паркингов, пригородными электричками (совмещенными с метро), новыми станциями метро, большим транспортным кольцом.

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