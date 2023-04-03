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Думки Російсько-українська війна Бої за Бахмут: останні новини

Дайте нашим бійцям снаряди! І тоді Пригожину не буде чим хвалитися в Бахмуті

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Снаряди, яких зараз так не вистачає там, на передовій

"В Києві чиновники не мають права шукати собі виправдання, чого вони не можуть виробити достатньої кількості боєприпасів. Бо на передовій у наших хлопців ніхто не питає, чи достатньо в них можливостей для стримування противника". Думка.

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Пригожин біля будівлі держадміністрації заявив про юридичне взяття Бахмуту.

В нас комусь це може здатись пірровою перемогою і незначним досягненням.

А мені чомусь згадується розмова з одним комбатом. Як він казав, що втримати Бахмут можна було без проблем, якби в нас було достатньо боєприпасів. І як він казав, що можна було не просто втримати, а й зменшити наші втрати і в рази збільшити кількість російських втрат, що сильно б обескровило російську армію. Тільки завдяки наявності достатньої кількості мін та снарядів, які б дозволили відстрілювати росіян на дальніх підступах, не допускаючи їх до прямого зіткнення з нашими хлопцями.

Однак, саме через дефіцит мін та снарядів, ми не змогли скористатись цією можливістю. І стримував переважаючі сили супротивника тільки героїзм наших хлопців на бойових позиціях, які були змушені обороняти позиції легкою стрілецькою зброєю.

Снарядний голод — цього не повинно бути!

На перший погляд може здаватись що оборонятись простіше, але уявіть собі, що на позиції сидить до 10 чоловік. В жахливих санітарних умовах, в умовах фізичного перенавантаження та стресу. В них навіть нема часу погрітись і відпочити, бо російська тактика комариних укусів не дає їм розслабитись ні на хвилину. Зараз вони відбивають атаку однієї групи, а через декілька годин вже наступає інша.

Десь позиції втримували, а десь не вийшло і оборона провалились. І в такі моменти навіть найгероічніші бійці, які втримали свої позиції, могли опинитись в оточенні, без можливості відступити.

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В найкритичніші моменти, коли є загроза прориву оборони, мінометна батарея чи артилерія не може прикрити наших хлопців.
Фото: Getty Images

І вся ця ситуація виникає тільки тому, що в хлопців не вистачає боєприпасів. Тому, що в найкритичніші моменти, коли є загроза прориву оборони, мінометна батарея чи артилерія не може прикрити наших хлопців.

І я вважаю що такого не повинно бути. В Києві чиновники не мають права шукати собі виправдання, чого вони не можуть виробити достатньої кількості боєприпасів. Бо на передовій у наших хлопців ніхто не питає, чи достатньо в них можливостей для стримування противника.

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