Дайте нашим бойцам снаряды! И тогда Пригожину нечем будет хвастаться в Бахмуте

"В Киеве чиновники не имеют права искать себе оправдания, почему они не могут обеспечить достаточное количество боеприпасов. Потому что на передовой у наших ребят никто не спрашивает, достаточно ли у них возможностей для сдерживания противника". Мнение.

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Что говорят ребята из-под Бахмута о нехватке боеприпасов

Пригожин у здания госадминистрации заявил о юридическом взятии Бахмута.

У нас кому это может показаться пирровой победой и незначительным достижением.

А мне почему-то вспоминается разговор с одним комбатом. Как он говорил, что удержать Бахмут можно без проблем, если бы у нас было достаточно боеприпасов. И как он говорил, что можно было не просто удержать, но и уменьшить наши потери и в разы увеличить количество вражеских потерь, что сильно обескровило бы российскую армию. Только благодаря наличию достаточного количества мин и снарядов, которые позволили бы отстреливать россиян на дальних подступах, не допуская их к прямому столкновению с нашими ребятами.

Однако именно из-за дефицита мин и снарядов мы не смогли воспользоваться этой возможностью. И сдерживал превосходящие силы противника только героизм наших ребят на боевых позициях, вынужденных защищать позиции легким стрелковым оружием.

Снарядный голод – этого не должно быть!

На первый взгляд может казаться, что обороняться проще, но представьте себе, что на позиции сидит до 10 человек. В ужасных санитарных условиях, в условиях физической перегрузки и стресса. У них даже нет времени погреться и отдохнуть, потому что российская тактика комариных укусов не дает им расслабиться ни на минуту. Сейчас они отбивают атаку одной группы, а через несколько часов уже наступает другая.

Где-то позиции удерживали, а где-то не получилось и оборона провалилась. И в такие моменты даже самые героические бойцы, удержавшие свои позиции, могли оказаться в окружении, без возможности отступить.

В самые критические моменты, когда есть угроза прорыва обороны, минометная батарея или артиллерия не могут прикрыть наших ребят. Фото: Getty Images

И вся эта ситуация возникает только потому, что у ребят не хватает боеприпасов. Потому что в самые критические моменты, когда есть угроза прорыва обороны, минометная батарея или артиллерия не могут прикрыть наших ребят.

И я считаю, что такого не должно быть. В Киеве чиновники не имеют права искать оправдание, почему они не могут обеспечить достаточного количества боеприпасов. Ибо на передовой у наших ребят никто не спрашивает, достаточно ли у них возможностей для сдерживания противника.

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