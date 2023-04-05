Провал Путіна та прискорення для України: головні підсумки вступу Фінляндії до НАТО

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Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО. Відзначу три головні ефекти цієї події.

По-перше, Росія виявилася нездатною заблокувати подальше розширення НАТО. Більше того, війна, розв'язана Путіним проти України, дала протилежний ефект, ніж розраховували в Кремлі. Російське керівництво хотіло через переможну війну проти нашої країни не лише відновити контроль над Україною, а й зупинити розширення НАТО на схід. Більше того, Путін вимагав від НАТО відійти на рубежі 1997 р. Нагадаю, що саме такі вимоги Кремль висунув перед США та НАТО у грудні 2021 р. У результаті всі ці плани провалилися, а НАТО продовжило своє розширення цього разу на північному сході. Прямо на північних кордонах РФ.

По-друге, це означає завершення ери "фінляндизації" для самої Фінляндії та списання до архіву сценарію "фінляндизації" (нейтрального статусу та особливих дружніх відносин з Росією, а раніше з СРСР), який багато років нам пропонували деякі західні політики та експерти.

По-третє, "особливий фінський шлях" означає для нас особливу прискорену процедуру вступу до НАТО, без перехідного періоду у вигляді "Плану дій щодо членства в НАТО". І це сприятливий прецедент. Але скористатися цим прецедентом ми зможемо після війни і у разі перемоги над Росією.

Чим більш переможною для нас виявиться війна, тим швидше Україна потрапить до НАТО Фото: ukranews.com

Вступ України до НАТО не відбудеться автоматично. Для цього будуть потрібні цілеспрямовані зусилля і з нашого боку, і з боку наших найактивніших партнерів у НАТО. До того ж можливий опір та шантаж з боку Угорщини (як це відбувається зараз з боку Туреччини та Угорщини щодо Швеції). Чим переможнішим для нас буде завершення нинішньої війни, тим більше шансів буде на вступ України до НАТО. Тільки членство України в НАТО буде найбільш надійною гарантією нового нападу Росії на Україну. В Україні це розуміють. Потрібно, щоб це зрозуміли і в усіх країнах НАТО.

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