Провал Путина и ускорение для Украины: главные итоги вступления Финляндии в НАТО

Related video

Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Отмечу три главных эффекта этого события.

Во-первых, Россия оказалась неспособной заблокировать дальнейшее расширение НАТО. Более того, война, развязанная Путиным против Украины, дала прямо противоположный эффект, чем рассчитывали в Кремле. Российское руководство хотело через победоносную войну против нашей страны не только восстановить контроль над Украиной, но и остановить расширение НАТО на восток. Более того, Путин требовал от НАТО отойти на рубежи 1997 г. Напомню, что именно такие требования Кремль выдвинул перед США и НАТО в декабре 2021 г. В итоге все эти планы провалились, а НАТО продолжило свое расширение, в этот раз на северо-востоке, прямо на северных границах РФ.

Во-вторых, это означает завершение эры "финляндизации" для самой Финляндии и списание в архив сценария "финляндизации" (нейтрального статуса и особых дружественных отношений с Россией, а ранее с СССР), который многие годы нам предлагали некоторые западные политики и эксперты.

В-третьих, "особый финский путь" означает для нас теперь особую ускоренную процедуру вступления в НАТО, без переходного периода в виде "Плана действий по членству в НАТО". И это благоприятный прецедент. Но воспользоваться этим прецедентом мы сможем после войны, и в случае победы над Россией.

Чем более победоносной для нас окажется война, тем быстрее Украина попадет в НАТО Фото: ukranews.com

Вступление Украины в НАТО не произойдет автоматически. Для этого потребуются целенаправленные усилия и с нашей стороны, и со стороны наших наиболее активных партнеров в НАТО. К тому же возможны сопротивление и шантаж со стороны Венгрии (как это происходит сейчас со стороны Турции и Венгрии в отношении Швеции). Чем более победоносным для нас будет завершение нынешней войны, тем больше шансов будет на вступление Украины в НАТО. Только членство Украины в НАТО будет наиболее надежной гарантией от нового нападения России на Украину. В Украине это понимают. Необходимо, чтобы это поняли и во всех странах НАТО.

Источник.

Важно