Чому ми з газом. Україна пережила воєнну зиму краще, ніж попередню мирну
"Входили у зиму на мінімальних залишках, виходимо на максимальних. Споживання за зимовий період — 5 млрд кубів газу. Зазвичай споживання було майже вдвічі більше". Думка
Цікава задачка для фахівців газових балансів.
Входили у зиму на мінімальних залишках, виходимо на максимальних.
У цифрах: входили на 14 млрд куб, виходимо на 9 млрд, споживання за зимовий період — 5 млрд кубів газу.
Зазвичай входили у зиму на 19-20 млрд кубів — виходили іноді на 7-8 млрд. Споживання майже вдвічі більше.
Є фактор зупинки підприємств, окупованих територій та зруйнованих міст.
Є фактор скорочення побутового споживання.
Але є і фактор збільшення виористання газу на ТЕС.
При цьому, дуже важливе зауваження — не було експорту газу і віртуального реверсу.
Влітку минулого року, після того, коли ці обмеження ввели, я написав пост: "От зараз подивимось чи є у нас "тіньовий видобуток газу", який міг легалізовуватись за допомогою віртуального реверсу".
Цікаво, чи хтось зараз в "Уктрансгазі" зможе дати відповідь на це питання?Важливо