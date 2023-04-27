Чому ми з газом. Україна пережила воєнну зиму краще, ніж попередню мирну

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Цікава задачка для фахівців газових балансів.

Входили у зиму на мінімальних залишках, виходимо на максимальних.

У цифрах: входили на 14 млрд куб, виходимо на 9 млрд, споживання за зимовий період — 5 млрд кубів газу.

Зазвичай входили у зиму на 19-20 млрд кубів — виходили іноді на 7-8 млрд. Споживання майже вдвічі більше.

Є фактор зупинки підприємств, окупованих територій та зруйнованих міст.

Є фактор скорочення побутового споживання.

Але є і фактор збільшення виористання газу на ТЕС.

Зі споживанням газу цієї зими виходить справжній парадокс

При цьому, дуже важливе зауваження — не було експорту газу і віртуального реверсу.

Влітку минулого року, після того, коли ці обмеження ввели, я написав пост: "От зараз подивимось чи є у нас "тіньовий видобуток газу", який міг легалізовуватись за допомогою віртуального реверсу".

Цікаво, чи хтось зараз в "Уктрансгазі" зможе дати відповідь на це питання?

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