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Думки

Чому ми з газом. Україна пережила воєнну зиму краще, ніж попередню мирну

"Входили у зиму на мінімальних залишках, виходимо на максимальних. Споживання за зимовий період — 5 млрд кубів газу. Зазвичай споживання було майже вдвічі більше". Думка

Олексій Кущ
Олексій Кущ
Економіст, фінансовий аналітик
eye 350
газ, видобуток газу, паливо, енергетика
Воєнна зима не створила проблему нестачі газу для споживачів
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Цікава задачка для фахівців газових балансів.

Входили у зиму на мінімальних залишках, виходимо на максимальних.

У цифрах: входили на 14 млрд куб, виходимо на 9 млрд, споживання за зимовий період — 5 млрд кубів газу.

Зазвичай входили у зиму на 19-20 млрд кубів — виходили іноді на 7-8 млрд. Споживання майже вдвічі більше.

Є фактор зупинки підприємств, окупованих територій та зруйнованих міст.

Є фактор скорочення побутового споживання.

Але є і фактор збільшення виористання газу на ТЕС.

газ, видобуток газу, паливо, енергетика, укртрансгаз Fullscreen
Зі споживанням газу цієї зими виходить справжній парадокс

При цьому, дуже важливе зауваження — не було експорту газу і віртуального реверсу.

Влітку минулого року, після того, коли ці обмеження ввели, я написав пост: "От зараз подивимось чи є у нас "тіньовий видобуток газу", який міг легалізовуватись за допомогою віртуального реверсу".

Цікаво, чи хтось зараз в "Уктрансгазі" зможе дати відповідь на це питання?

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