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Мнения

Почему мы с газом? Украина пережила военную зиму лучше, чем предыдущую мирную

"Входили в зиму на минимальных остатках, выходим на максимальных. Потребление за зимний период — 5 млрд кубов газа. Обычно потребление было почти вдвое больше". Мнение

Алексей Кущ
Алексей Кущ
Экономист, финансовый аналитик
eye 350
газ, добыча газа, топливо, энергетика
Военная зима не создала проблему нехватки газа для потребителей
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Интересная задача для специалистов газовых балансов.

Входили в зиму на минимальных остатках, выходим на максимальных.

В цифрах входили на 14 млрд куб, выходим на 9 млрд, потребление за зимний период — 5 млрд кубов газа.

Обычно входили в зиму на 19-20 млрд кубов – выходили иногда на 7-8 млрд. Потребление почти вдвое больше.

Есть фактор остановки предприятий, оккупированных территорий и разрушенных городов.

Имеется фактор сокращения бытового потребления.

Но есть и фактор увеличения производства газа на ТЭС.

газ, добыча газа, топливо, энергетика, укртрансгаз Fullscreen
С потреблением газа этой зимой выходит настоящий парадокс.

При этом очень важное замечание — не было экспорта газа и виртуального реверса.

Летом прошлого года, после того, когда эти ограничения ввели, я написал пост: "Вот сейчас посмотрим есть ли у нас "теневая добыча газа", которая могла легализоваться с помощью виртуально реверса".

Интересно, сможет ли кто-то сейчас в "Уктрансгазе" ответить на этот вопрос?

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