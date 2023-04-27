Почему мы с газом? Украина пережила военную зиму лучше, чем предыдущую мирную

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Интересная задача для специалистов газовых балансов.

Входили в зиму на минимальных остатках, выходим на максимальных.

В цифрах входили на 14 млрд куб, выходим на 9 млрд, потребление за зимний период — 5 млрд кубов газа.

Обычно входили в зиму на 19-20 млрд кубов – выходили иногда на 7-8 млрд. Потребление почти вдвое больше.

Есть фактор остановки предприятий, оккупированных территорий и разрушенных городов.

Имеется фактор сокращения бытового потребления.

Но есть и фактор увеличения производства газа на ТЭС.

С потреблением газа этой зимой выходит настоящий парадокс.

При этом очень важное замечание — не было экспорта газа и виртуального реверса.

Летом прошлого года, после того, когда эти ограничения ввели, я написал пост: "Вот сейчас посмотрим есть ли у нас "теневая добыча газа", которая могла легализоваться с помощью виртуально реверса".

Интересно, сможет ли кто-то сейчас в "Уктрансгазе" ответить на этот вопрос?

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