Почему мы с газом? Украина пережила военную зиму лучше, чем предыдущую мирную
"Входили в зиму на минимальных остатках, выходим на максимальных. Потребление за зимний период — 5 млрд кубов газа. Обычно потребление было почти вдвое больше". Мнение
Интересная задача для специалистов газовых балансов.
Входили в зиму на минимальных остатках, выходим на максимальных.
В цифрах входили на 14 млрд куб, выходим на 9 млрд, потребление за зимний период — 5 млрд кубов газа.
Обычно входили в зиму на 19-20 млрд кубов – выходили иногда на 7-8 млрд. Потребление почти вдвое больше.
Есть фактор остановки предприятий, оккупированных территорий и разрушенных городов.
Имеется фактор сокращения бытового потребления.
Но есть и фактор увеличения производства газа на ТЭС.
При этом очень важное замечание — не было экспорта газа и виртуального реверса.
Летом прошлого года, после того, когда эти ограничения ввели, я написал пост: "Вот сейчас посмотрим есть ли у нас "теневая добыча газа", которая могла легализоваться с помощью виртуально реверса".
Интересно, сможет ли кто-то сейчас в "Уктрансгазе" ответить на этот вопрос?Важно