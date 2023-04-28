Червінський — не герой і не жертва. Чому важливо правильно розібратися в тому, що він зробив

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Ні, Червінський не герой і не жертва режиму.

Інтернетами мчить чергова зрада: влада "зливає" розвідника Романа Червінського за його критику у зв'язку з провалом операції проти вагнерівців. А приводом стала драматична історія, у фіналі якої — один загиблий, 17 поранених, два втрачені бойові літаки.

За всієї нелюбові до Зе та його команди нагадаю: Червінського звинувачують у перевищенні повноважень. Усупереч забороні начальства він почав проводити операцію та програв оперативну гру противнику. Він посилається на загальний бардак у той час (у що можна повірити). Але завдяки ініціативі цього товариша та ігнорування вимог субординації загинув командир, сімнадцять людей поранено, країна втратила два бойові літаки. Це ціна "ініціативи знизу".

Роман Червінський у залі суду Фото: Суспiльне

Якби Червінський був професіоналом, він хоча б теоретично припустив, що його "переграють" і на секретний об'єкт прилетять ракети — чітко за координатами, які він передав противнику. Тоді чому на аеродромі під час проведення ризикованої витівки стояли бойові машини, чому персонал не перебував в укриттях?.. Він як керівник операції перехрестився та вірив у краще?

Під час війни ідіотизм вартує дуже дорого. Нехай нова "жертва режиму" для початку пояснить вдові загиблого офіцера й тим, хто був поранений, що він ні до чого.

І який стосунок усе це має до провалу операції з вагнерівцями?

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