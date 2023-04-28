Червинский — не герой и не жертва. Почему важно правильно разобраться в том, что он сделал

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Нет, Червинский не герой и не жертва режима.

Интернетами несется очередная зрада: власть "сливает" разведчика Романа Червинского за его критику в связи с провалом операции против вагнеровцев. А поводом стала драматическая история, в финале которой — один погибший, 17 раненых, два потерянных боевых самолета.

При всей нелюбви к Зе и его команде напомню: Червинскому вменяют превышение полномочий. Вопреки запрету начальства он начал проводить операцию и проиграл оперативную игру противнику. Он ссылается на всеобщий бардак в то время (во что можно поверить). Но благодаря инициативе этого товарища и игнорированию требований субординации погиб командир, семнадцать человек ранены, страна потеряла два боевых самолета. Это цена "инициативы снизу".

Роман Червинский в зале суда Фото: Суспiльне

Если бы Червинский был профессионалом, он хотя бы теоретически допустил, что его "переиграют" и на секретный объект прилетят ракеты — четко по тем координатам, которые он передал противнику. Тогда почему на аэродроме во время проведения рискованной затеи стояли боевые машины, почему персонал не находился в убежищах?.. Он как руководитель операции перекрестился и верил в лучшее?

Во время войны идиотизм стоит очень дорого. Пусть новоиспеченный "жертва режима" для начала объяснит вдове погибшего офицера и тем, кто был ранен, что он не при чем.

И какое отношение все это имеет к провалу операции с вагнеровцами?..

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