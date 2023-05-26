Атака на "Івана Хурса". Чому російські кораблі бояться виходити у Чорне море

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Багато хто з вас, напевно, вже звертав увагу на те, що Росія тримає у відкритому морі певну групу кораблів, при цьому не всі є носіями КРМБ "Калібр".

Наприклад, група кораблів може бути в кількості 11 одиниць, а носіїв "Калібрів" з них всього 2. І це явище зараз цілком звичне, адже після того, як деякі невизначені БЕКи стали атакувати російський флот, носії "Калібрів" супроводжують як справжнісінькі авіаносці. І це не жарт.

Будь-який авіаносець має відповідний супровід, групу кораблів та субмарин, що забезпечують йому протичовновий, протикорабельний та протиповітряний захист. Все це називається авіаносною ударною групою — АУГ. Зі свого боку, аналогічні групи використовують для носіїв "Калібрів".

Тобто щоб гарантувати безпеку банальному МРК, у Чорному морі росіяни тримають постійну допоміжну групу, яка забезпечує йому прикриття. Просто відчуйте ступінь страху в екіпажу патрульного корабля проєкту 22160, водотоннажністю 1500 тонн, що виходить на "пуск"?

Виходячи на пуск, будь-який ракетоносець тепер відчуває страх

Тільки в російській флотилії корито на 1 500 тонн прикриває дюжина інших корит.

Цікаво, під якою назвою таке явище увійде в історію?

Важливо те, що це демонструє обмеженість функціоналу російських кораблів.

Пам’ятаєте, як вони почали ставити на кораблі сухопутні ЗРК Тор-М2? Це ж не з порожнього місця, а через відсутність повноцінної корабельної ППО ЧФ МВФ.

Але найцікавіше те, що після атаки на корабель "Іван Хурс" полювання явно здійснюватиметься не лише за "каліброносцями".

Що тут скажеш, Чорне море для російських кораблів стає дедалі небезпечнішим. Причому для всіх типів, у будь-який час доби та на будь-якому віддаленні від берега. Безпечної ділянки, острівця спокою просто немає.

Подобається, не подобається, а ви терпіть, не красуні.

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