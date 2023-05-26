Атака на "Ивана Хурса". Почему русские корабли боятся выходить в Черное море

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Многие из вас, наверное, уже обращали внимание на то, что Россия держит в открытом море определенную группу кораблей, при этом не все являются носителями КРМБ "Калибр".

Например, группа кораблей может быть в количестве 11 единиц, а носителей "Калибров" из них всего 2. И это явление сейчас вполне привычно, ведь после того, как некоторые неопределенные БЭКи стали атаковать российский флот, носители "Калибров" сопровождают как самые настоящие авианосцы. И это не шутка.

Любой авианосец имеет соответствующее сопровождение, группу кораблей и субмарин, которые обеспечивают ему противолодочную, противокорабельную и противовоздушную защиту. Все это называется авианосной ударной группой — АУГ. В свою очередь, аналогичные группы используют для носителей "Калибров".

То есть чтобы гарантировать безопасность банальному МРК, в Черном море россияне держат постоянную вспомогательную группу, которая обеспечивает ему прикрытие. Просто почувствуйте степень страха у экипажа патрульного корабля проекта 22160, водоизмещением 1500 тонн, выходящего на "пуск"?

Выходя на пуск, любой ракетоносец теперь испытывает страх

Только в российской флотилии корыто на 1500 тонн прикрывает дюжина других корыт.

Интересно, под каким названием такое явление войдет в историю?

Важно то, что это демонстрирует ограниченность функционала русских кораблей.

Помните, как они начали ставить на корабле сухопутные ЗРК Тор-М2? Это ведь не с пустого места, а из-за отсутствия полноценной корабельной ПВО ЧФ МВФ.

Но самое интересное, что после атаки на корабль "Иван Хурс" охота явно будет осуществляться не только за "калиброносцами".

Что тут скажешь, Черное море для российских кораблей становится все более опасным. Причем для всех типов, в любое время суток и в любом отдалении от берега. Безопасного участка, островка покоя просто нет.

Нравится, не нравится, а вы терпите, не красавицы.

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