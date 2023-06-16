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"Бал" - нова російська страшилка. Що відомо про ракетний комплекс, що з'явився біля кордонів України

Береговий ракетний комплекс 'Бал' — зброя не нова, але на північному кордоні України раніше не використовувався. Військовий аналітик Олександр Коваленко розбирає деякі його нюанси

Олександр Коваленко
Олександр Коваленко
Військовий експерт
eye 118
бал, ракетний комплекс, російська зброя
Фото: ТАСС | 'Бал' виглядає скромно, але здатний завдати великих неприємностей
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Не можу сказати, що поява біля кордонів з Україною російського берегового ракетного комплексу (БРК) "Бал" мене вражає. Це було очікувано, оскільки Росія не може наростити виробництво оперативно-тактичних ракет у необхідному їй обсязі. От і компенсують хоч чимось.

У 2022 році через дефіцит ракет 9М723 і 9М728 ОТРК "Іскандер" Росія стала застосовувати ЗРК С-300, переналаштований на завдання ударів по поверхні. Ось тільки у С-300 при ударах по поверхні кульгає як дальність, так і точність, а тому годяться вони більше для терору.

З іншого боку, використання протикорабельних комплексів по території України не рідкість. У 2022 році по Одесі та області росіяни регулярно завдавали ударів за допомогою БРК "Бастіон", ракетами П-800 "Онікс". Тепер, схоже, справа дійшла і до БРК "Бал".

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Тут важливо розуміти, що ракети Х-35 і Х-35У, які використовує БРК "Бал", виробляються успішніше за ті ж 9М723 – понад 100 одиниць на рік. Тобто, як компенсація, з відносною точністю і певною дальністю, вони набагато кращі, ніж С-300. З іншого боку, самих боєздатних БРК "Бал" у Росії близько 40 одиниць.

А тому тут навіть не знаю, що було б ефективніше: або до перемоги збивати ракети Х-35/35У, або влаштувати полювання за БРК "Бал", які через меншу дальність польоту ракет, у більш доступному, а отже, вразливому становищі, аніж ОТРК "Іскандер".

Удар на випередження краще, ніж очікування першого удару від ворога.

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