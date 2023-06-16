"Бал" - нова російська страшилка. Що відомо про ракетний комплекс, що з'явився біля кордонів України

Related video

Не можу сказати, що поява біля кордонів з Україною російського берегового ракетного комплексу (БРК) "Бал" мене вражає. Це було очікувано, оскільки Росія не може наростити виробництво оперативно-тактичних ракет у необхідному їй обсязі. От і компенсують хоч чимось.

У 2022 році через дефіцит ракет 9М723 і 9М728 ОТРК "Іскандер" Росія стала застосовувати ЗРК С-300, переналаштований на завдання ударів по поверхні. Ось тільки у С-300 при ударах по поверхні кульгає як дальність, так і точність, а тому годяться вони більше для терору.

З іншого боку, використання протикорабельних комплексів по території України не рідкість. У 2022 році по Одесі та області росіяни регулярно завдавали ударів за допомогою БРК "Бастіон", ракетами П-800 "Онікс". Тепер, схоже, справа дійшла і до БРК "Бал".

Тут важливо розуміти, що ракети Х-35 і Х-35У, які використовує БРК "Бал", виробляються успішніше за ті ж 9М723 – понад 100 одиниць на рік. Тобто, як компенсація, з відносною точністю і певною дальністю, вони набагато кращі, ніж С-300. З іншого боку, самих боєздатних БРК "Бал" у Росії близько 40 одиниць.

А тому тут навіть не знаю, що було б ефективніше: або до перемоги збивати ракети Х-35/35У, або влаштувати полювання за БРК "Бал", які через меншу дальність польоту ракет, у більш доступному, а отже, вразливому становищі, аніж ОТРК "Іскандер".

Удар на випередження краще, ніж очікування першого удару від ворога.

Джерело

Важливо