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Мнения Российско-украинская война

"Бал" — новая русская страшилка. Что известно о ракетном комплексе, появившемся у границ Украины

Береговой ракетный комплекс "Бал" — оружие не новое, но на северной границе Украины раньше не использовался. Военный аналитик Александр Коваленко разбирает некоторые его нюансы

Александр Коваленко
Александр Коваленко
Военный эксперт
eye 197
бал, ракетный комплекс, русское оружие
Фото: ТАСС | 'Бал' выглядит скромно, но способен доставить большие неприятности
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Не могу сказать, что появление у границ с Украиной российского берегового ракетного комплекса (БРК) "Бал" меня поражает. Это ожидалось, поскольку Россия не может нарастить производство оперативно-тактических ракет в необходимом ей объеме. Вот и компенсируют хоть чем-нибудь.

В 2022 году из-за дефицита ракет 9М723 и 9М728 ОТРК "Искандер" Россия стала применять ЗРК С-300, перенастроенный на нанесение ударов по поверхности. Вот только у С-300 при ударах по поверхности хромает как дальность, так и точность, а потому годятся они больше для террора.

С другой стороны, использование противокорабельных комплексов на территории Украины не редкость. В 2022 году по Одессе и области россияне регулярно наносили удары с помощью БРК "Бастион", ракетами П-800 "Оникс". Теперь, похоже, дело дошло и до БРК "Бал".

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Здесь важно понимать, что ракеты Х-35 и Х-35У, которые использует БРК "Бал", производятся успешнее тех же 9М723 — более 100 единиц в год. То есть как компенсация, с относительной точностью и определенной дальностью, они гораздо лучше, чем С-300. Не считая того, что самих боеспособных БРК "Бал" в России около 40 единиц.

А потому здесь даже не знаю, что было бы эффективнее: либо до победы сбивать ракеты Х-35/35У, либо устроить охоту за БРК "Бал", которые из-за меньшей дальности полета ракет в более доступном, а следовательно, уязвимом положении, чем ОТРК "Искандер".

Удар на упреждение лучше, чем ожидание первого удара от врага.

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