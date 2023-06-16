"Бал" — новая русская страшилка. Что известно о ракетном комплексе, появившемся у границ Украины

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Не могу сказать, что появление у границ с Украиной российского берегового ракетного комплекса (БРК) "Бал" меня поражает. Это ожидалось, поскольку Россия не может нарастить производство оперативно-тактических ракет в необходимом ей объеме. Вот и компенсируют хоть чем-нибудь.

В 2022 году из-за дефицита ракет 9М723 и 9М728 ОТРК "Искандер" Россия стала применять ЗРК С-300, перенастроенный на нанесение ударов по поверхности. Вот только у С-300 при ударах по поверхности хромает как дальность, так и точность, а потому годятся они больше для террора.

С другой стороны, использование противокорабельных комплексов на территории Украины не редкость. В 2022 году по Одессе и области россияне регулярно наносили удары с помощью БРК "Бастион", ракетами П-800 "Оникс". Теперь, похоже, дело дошло и до БРК "Бал".

Здесь важно понимать, что ракеты Х-35 и Х-35У, которые использует БРК "Бал", производятся успешнее тех же 9М723 — более 100 единиц в год. То есть как компенсация, с относительной точностью и определенной дальностью, они гораздо лучше, чем С-300. Не считая того, что самих боеспособных БРК "Бал" в России около 40 единиц.

А потому здесь даже не знаю, что было бы эффективнее: либо до победы сбивать ракеты Х-35/35У, либо устроить охоту за БРК "Бал", которые из-за меньшей дальности полета ракет в более доступном, а следовательно, уязвимом положении, чем ОТРК "Искандер".

Удар на упреждение лучше, чем ожидание первого удара от врага.

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