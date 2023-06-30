Зробимо Україну англомовною. Чому законопроект про застосування англійської мови вимагає доопрацювання

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Зеленський вніс до ВР законопроект "Про застосування англійської мови в Україні". Ну нарешті, давно настав час! Особливо щодо обов’язкового володіння англійською мовою посадовцями, включаючи поліцейських, прокурорів, податківців… Але є й певні проблеми:

По-перше, чому законопроект не передбачає застосування англійської у сфері нормотворчості? Це дуже важливе питання. На мій погляд, навіть важливіше, ніж зобов’язати розмовляти англійською податківців та прокурорів. Якщо нормативно-правові акти і, перш за все, закони, не будуть мати офіційного перекладу на англійську мову, це лише продовжить знаходження України в інформаційному коконі з точки зору розуміння її нормативно-правової сфери нашими іноземними союзниками і партнерами. Можливість мати доступ до нормативно-правової бази України на англійській мові — це один з найважливіших елементів залучення іноземних інвестицій… значно дієвіший, ніж міфічні "інвестиційні няні".

...А ось український дубляж слід було б зберегти

По-друге, я не побачив законодавчого закріплення (та зведеного в одному місці) обов’язкового публічного використання англійської (разом з державною) у всіх назвах, вивісках, вказівниках… тобто будь-де, коли йдеться про екстер'єри будівель, географічні об’єкти та транспортно-логістичні маршрути.

По-третє, є і деякі не зовсім, як на мою думку, доречні ініціативи. Наприклад, частина 4 ст. 9 (Англійська мова у сфері культури) фактично містить імператив щодо демонстрації фільмів на англійській мові, а саме:

"Іноземні фільми, мовою оригіналу яких є англійська мова, демонструються у кіновидовищних закладах мовою оригіналу із субтитруванням державною мовою".

Вважаю, що це неправильно. Доречніше було б сформулювати цю норму інакше, тобто передбачивши можливість демонстрації або мовою оригіналу (англійською з субтитруванням українською), або з додаванням звукового дубляжу (перекладу) української мовою.

Маю надію, що ці проблеми будуть вирішені.

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