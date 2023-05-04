Рашизм – у законі. Що означає рішення Ради і як увімкнути глобальний бан для Росії

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Верховна Рада України схвалила постанову, яка визнає політичний режим в РФ як "рашизм". Постанова посилається на заяву, яка засуджує ідеологічні засади та суспільні практики російського режиму, визнавши їх тоталітарними й людиноненависницькими, "розуміючи рашизм як новий різновид тоталітарної ідеології та практики, який лежить в основі режиму, що сформувався у Російській Федерації під керівництвом президента В. Путіна та ґрунтуються на традиціях російського шовінізму й імперіалізму, практиках комуністичного режиму СРСР та націонал-соціалізму".

Вважаю, що це правильний крок, може, не дуже досконалий, але необхідний для подальших кроків щодо боротьби з цим ганебним і вкрай небезпечним для всієї цивілізації явищем. Бо як боротися з явищем, яке не визначено?

Заява, затверджена Постановою Верховної Ради від 02 травня 2023 року, є важливим і першим офіційним документом, який визначає характерні ознаки та наслідки рашизму, серед яких:

Світу вже давно зрозуміло справжнє обличчя рашизму

системні порушення прав та основоположних свобод людини;

культ сили та мілітаризм;

культ особи очільника та сакралізація інститутів держави;

самозвеличування Росії та росіян за рахунок насильницького пригнічення та/або заперечення існування інших народів;

використання з метою реалізації експансіоністської державної політики практики поширення серед інших народів російської мови та культури, російської православної церкви, медіа, політичних і громадських інституцій, пропагування ідей "русского мира";

систематичне порушення норм і принципів міжнародного права, суверенних прав інших держав, їхньої територіальної цілісності та міжнародно визнаних кордонів, недотримання принципу незастосування та погрози застосування сили;

створення, фінансування і збройна підтримка незаконних збройних формувань та сепаратистських рухів на територіях інших суверенних держав, створення та підтримка терористичних організацій;

використання заборонених методів ведення війни та системне вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності;

систематична організація та провадження масових вбивств, страт, катувань, депортацій, створення штучних умов для виникнення голоду та інших видів масового фізичного терору, геноциду, переслідування з етнічних, національних, релігійних, політичних та інших мотивів;

регулярне застосування в інших країнах практики економічного та енергетичного шантажу;

регулярне висування погроз у застосуванні проти інших країн ядерної зброї та створення техногенних катастроф.

Наступним кроком має стати просування аналогічних за змістом офіційних документів серед країн-пертнерів і на глобальному міжнародному рівні.

Підсумком має стати створення такої стійкої міжнародно-правової конструкції, в якій не тільки рашизм, а й будь-які пов'язані з цією ідеологією державні формації (враховуючи державну символіку!) будуть піддані глобальному бану, виключаючи можливість участі в міжнародних організаціях, фактично прирівнюючи їх до наслідків, які світова спільнота застосувала до націонал-соціалізму та Третього рейху.

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