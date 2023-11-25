Загроза людству від ШІ. Який секрет приховує звільнення і повернення Сема Альтмана в OpenAI

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Серйозний прорив у галузі ШІ, який "може загрожувати людству", міг бути причиною звільнення Сема Альтмана з OpenAI.

Як відомо, буквально за день до свого звільнення, на одному публічному заході, Альтман розповів про значний технічний прогрес, досягнутий, за його словами, кілька тижнів тому, який "відсуне завісу невігластва і просуне вперед кордон відкриттів".

Після цієї заяви і почалася та заплутана історія зі звільненням, переходом у Microsoft і тріумфальним поверненням Альтмана назад в OpenAI. Формальний привід звільнення був сформульований радою директорів так: "втрата довіри щодо його здатності продовжувати очолювати OpenAI". Справжню причину так ніколи і не було названо і досі вона залишається під покровом чуток і домислів. Але починають з'являтися цікаві деталі.

Штучний інтелект робить наступний крок Фото: FBI

За повідомленням Reuters, за деякий час до звільнення Сема Альтмана, кілька штатних дослідників OpenAI написали листа до ради директорів, попереджаючи про якесь особливе відкриття в галузі штучного інтелекту (powerful artificial intelligence discovery), яке, за їхніми словами, може загрожувати людству.

У компанії відмовилися коментувати ситуацію, визнавши лише наявність внутрішнього проєкту під назвою Q* (Q-Star), який може стати проривом у пошуку AGI — спільного штучного інтелекту, здатного виконувати більшість завдань краще, ніж люди.

Два джерела Reuters повідомили, що саме проєкт Q* і лист були серед ключових факторів, які спонукали раду директорів звільнити Альтмана минулої п'ятниці.

Судячи з усього, to be contiued... і найцікавіше в цій історії ще попереду.

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