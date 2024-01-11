Скільки ще витримає Росія: як довго Кремль зможе витрачати на війну 120 мільярдів доларів за рік
Росія витрачає на війну близько 120 мільярдів доларів за рік. Економіст Олексій Кущ аналізує бюджетні параметри РФ і доходить висновку, що це може тривати, поки ціни на нафту не впадуть нижче за певний рівень.
Про здатність РФ фінансувати війну.
У нас часто використовують помилковий індикатор у вигляді питомої ваги воєнки у видатковій частині федерального бюджету.
Так-от, цей показник свідчить лише про те, що Росія витрачає багато на війну.
А ось про її спроможність здійснювати ці витрати говорять два індикатори:
- Відношення військового бюджету до ВВП.
- Дефіцит бюджету.
Проблеми в РФ почнуться тоді, коли перший показник перевищить 15%, а другий — 10%.
На 2024-й рік відношення військових витрат до ВВП — 6%.
А дефіцит бюджету за 2023-й — 2%.
Динаміка витрат / доходів — на інфографіці.
У доларах витрати — 320 млрд, або приблизно 16% ВВП.
Тут проявляється дворівнева конструкція російського бюджету: соціалка — на бюджетах суб'єктів Федерації, а інфраструктура, армія та ВПК — на центральному федеральному бюджеті.
Доходи федерального бюджету — 280 млрд дол.
Дефіцит — до 40 млрд дол.
Чи може Росія за таких параметрів витрачати 120 млрд дол. на війну?
Може. Поки нафта не впаде до 40 дол. за бар. і нижче.
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