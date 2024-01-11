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Думки

Скільки ще витримає Росія: як довго Кремль зможе витрачати на війну 120 мільярдів доларів за рік

Росія витрачає на війну близько 120 мільярдів доларів за рік. Економіст Олексій Кущ аналізує бюджетні параметри РФ і доходить висновку, що це може тривати, поки ціни на нафту не впадуть нижче за певний рівень.

Олексій Кущ
Олексій Кущ
Економіст, фінансовий аналітик
eye 77
РФ, армія РФ
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Про здатність РФ фінансувати війну.

У нас часто використовують помилковий індикатор у вигляді питомої ваги воєнки у видатковій частині федерального бюджету.

Так-от, цей показник свідчить лише про те, що Росія витрачає багато на війну.

А ось про її спроможність здійснювати ці витрати говорять два індикатори:

  1. Відношення військового бюджету до ВВП.
  2. Дефіцит бюджету.

Проблеми в РФ почнуться тоді, коли перший показник перевищить 15%, а другий — 10%.

На 2024-й рік відношення військових витрат до ВВП — 6%.

А дефіцит бюджету за 2023-й — 2%.

Динаміка витрат / доходів — на інфографіці.

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У доларах витрати — 320 млрд, або приблизно 16% ВВП.

Тут проявляється дворівнева конструкція російського бюджету: соціалка — на бюджетах суб'єктів Федерації, а інфраструктура, армія та ВПК — на центральному федеральному бюджеті.

Доходи федерального бюджету — 280 млрд дол.

Дефіцит — до 40 млрд дол.

Чи може Росія за таких параметрів витрачати 120 млрд дол. на війну?

Може. Поки нафта не впаде до 40 дол. за бар. і нижче.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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