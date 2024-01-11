Сколько еще выдержит Россия: как долго Кремль сможет тратить на войну 120 миллиардов долларов в год

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О способности РФ финансировать войну.

У нас часто используют ошибочный индикатор в виде удельного веса военки в расходной части федерального бюджета.

Так вот, этот показатель говорит лишь о том, что Россия тратит много на войну.

А вот о ее способности осуществлять эти расходы говорят два индикатора:

Отношение военного бюджета к ВВП. Дефицит бюджета.

Проблемы в РФ начнутся тогда, когда первый показатель превысит 15%, а второй — 10%.

На 2024-й год отношение военных расходов к ВВП — 6%.

А дефицит бюджета за 2023-й — 2%.

Динамика расходов / доходов — на инфографике.

В долларах расходы — 320 млрд, или примерно 16% ВВП.

Тут проявляется двухуровневая конструкция российского бюджета: социалка — на бюджетах субъектов Федерации, а инфраструктура, армия и ВПК — на центральном федеральном бюджете.

Доходы федерального бюджета — 280 млрд дол.

Дефицит — до 40 млрд дол.

Может ли Россия при таких параметрах тратить 120 млрд дол. на войну?

Может. Пока нефть не упадет до 40 дол. за бар. и ниже.

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