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Думки

Кремль схибив. Що не так з новим головним російським опозиціонером Надєждіним

У Росії з'явився новий опозиційний кандидат у президенти — Борис Надєждін. Насправді, стверджує журналіст Вадим Денисенко, цей продукт путінської системи, щоправда, може перетворитися на неконтрольовану одиницю

Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Журналіст, виконавчий директор Украінського інституту майбутнього
eye 336
Надєждін
Фото: КоммерсантЪ | Новий супротивник Путіна на диво схожий на нього
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Інтервʼю Надєждіна. Новий поворот чи лебедина пісня?

Борис Надєждін дав програмне інтервʼю, в якому заявив, що першим ділом зупинить війну, але не збирається віддавати захоплені території. Власне, якщо відкинути тезу про припинення війни, він говорить все те, що й Путін, за двома відмінностями: він не вважає НАТО абсолютним злом і по захопленим територіям (крім Криму), можливо, проведе референдум. Сакраментальна фраза "ми не знаємо, де буде лінія фронту" — актуальна для Надєждіна.

Отже, що все це означає?

  1. Надєждін — кандидат від системи, і всі його дії так чи інакше погоджені системою. Він не схожий на людину, яка отримала запаморочення від 100 тисяч підписів. А тому це інтервʼю — погоджене з Кремлем. Повторюся: програма Надєждіна — це повна калька ідей Путіна, за винятком того, що НАТО не є екзистенційною загрозою. Російський антивоєнний демократ — погоджується в усьому з Путіним, крім НАТО. І така калька може зіграти непоганий жарт з російською владою.
  2. Головна інтрига сьогоднішнього дня — допустять його до виборів чи ні. Якщо не допускають, це інтервʼю — класична лебедина пісня, де політик говорить: ось це моя програма, але мене не допустили. Тим більше, що перед нами вчора вже розіграли комедію з лідером партії "Нові люди", який поставив підпис в підтримку Надєждіна і гордо "нестиме прапор" знятого кандидата.
  3. Якщо Надєждіна допускають до виборів, то тут ми можемо отримати певний демарш еліт, які виступають проти одноосібного імператорського правління Путіна з обнуленням домовленостей і гарантій. Поки, якщо чесно, дуже складно уявити собі обʼєднання цих самих еліт в такому сміливому крокові. Тому, поки більш вірогідно, що навіть, якщо допустять Надєждіна, то тільки для того, щоб спустити на нього всіх своїх цепних псів.
  4. При цьому всьому, треба розуміти: ще пару тижнів тому ніхто навіть не розраховував, що нікому не відомий і системний Надєждін може почати отримувати підтримку від всіх, від кого тільки можна, і обʼєднає непоєднуваних виборців (усіх тих, хто стомився від Путіна).
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Кремль придумав Надєждіна — і схибив?
Фото: delfi.lt

Тут з однієї сторони ми бачимо чіткий промах команди, яка формувала списки кандидатів у Президенти (команда Кирієнка). Промах полягає в наступному: з однієї сторони, треба забезпечити Путіну результат в 85%, а з іншої — показати в списку хоч когось із опозиції (незгодні з Путіни складають 22-23%). Група Кирієнка боялася зареєструвати 3-4 опозиціонерів, бо на всіх інших системних кандидатів (КПРФ, ЛДПР, "Нові люди") не вистачило б голосів, бо кожен з них мав би отримати щось в районі 4-5%, і ризикнули висунути єдиного "опозиціонера". І як результат, мають зараз проблему, яку треба вирішувати. Або точніше: росіяни наступили на граблі Лукашенка.

Станом на зараз Надєждін — системний кандидат, який погодився грати в гру, запропоновану Кремлем. І уявити собі, що він стає Тихановською, поки складно. Але протягом останніх тижнів ми бачимо, як система не може тримати удар. Тому, в разі допущення до виборів, Надєждін справді може повторити подвиг Навального (не Тихановської) і взяти хороший результат у столицях. Це саме той момент, коли хвіст (виборець) виляє собакою (владою, яка вважає, що все контролює і не бачить втоми суспільства). Тому владі потрібно його не допускати. В іншому випадку — Кремль може просто підсунути свиню Путіну. А той, хто підсуне (хто запевнить Путіна, що все під контролем), стане ворогом номер 1.

Отже, Україні було б вигідно, щоб Надєждіна допустили до виборів. Тоді у нас був би варіант, при якому існує вірогідність електорального бунту.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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