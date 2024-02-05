Конкуренти ПВК "Вагнер". Що робить "Африканський корпус" РФ у Буркіна-Фасо

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Золотов, схоже, не отримав частину Африки, або Нова ПВК у Буркіна-Фасо

Коли писав текст про посилення Золотова, зазначав, що ключовою ознакою перехоплення всієї "спадщини" Пригожина-старшого стануть процеси в Африці. Залишки ПВК "Вагнер", зав'язані на сина кухаря і підпорядковані керівнику "Росгвардії" залишаються на континенті. Але ось із новими контрактами, схоже, починається процес "розкладання яєць у різні кошики". Про це, до речі, теж писав і припускав, що "вагнерів" в Африці будуть дробити.

У чому суть? У Буркіна-Фасо заїхала нова російська структура під назвою "Африканський корпус". Назва вас не повинна бентежити. Так, Гітлер створював "Африканський корпус" під час Другої Світової Війни, паралелі очевидні. Але ж Кремль же "бореться з фашизмом". Заради справедливості, варто зазначити, що перші фахівці від "АК" з'явилися в Буркіна-Фасо в листопаді. Але це була мала кількість і в їхні завдання, ймовірно, входила оцінка обсягу майбутніх робіт. Масовий заїзд — 22-23 січня 2024 року.

До речі, саме фахівці "Африканського корпусу" супроводжували делегації інженерів "Росатома" в їхніх візитах до цієї країни.

Але жарти вбік. Саме в Буркіна-Фасо "Росатом" має намір побудувати АЕС. Це важлива активність Кремля, оскільки вона дає змогу:

а) спокійно проводити геологорозвідку в процесі вибору майданчика. Звичайно, паралельно оцінюючи потенціал родовищ корисних копалин, вкрай необхідних Росії;

б) грати на "антиколоніалізмі". Великий інфраструктурний проєкт різко контрастує з методами роботи Франції та інших європейських держав, які вважали за краще видобувати ресурси, не заморочуючись інвестиціями в інфраструктуру. Тому тут ідеться не про пряму економічну вигоду від АЕС, а про політичний сигнал цілій низці регіональних держав;

в) прив'язати регіон до РФ. Адже на АЕС буде російський персонал (місцевого просто немає), інфраструктура передачі та розподілу енергії теж буде російська (місцевої мережі, за великим рахунком, немає);

г) поставити в залежність європейські видобувні компанії. Якщо АЕС запрацює, вони купуватимуть електроенергію в росіян. Альтернатива — власні генератори (як сьогодні), що на порядок дорожче;

в) зіграти в конкуренцію з Китаєм. АЕС ставить хрест на великому китайському проєкті будівництва ЛЕП з ПАР.

Так, ця держава є однією з ключових у політиці Кремля на найближчий час. І "Вежа Кремля", що отримала "силову компоненту", різко посилює свої позиції у внутрішньополітичних розкладках.

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І поки що Золотов із залишками "Вагнера" залишається осторонь. Що логічно, враховуючи різке посилення цієї фігури — конкуренти спрацювали на стримування. Кураторство процесом, ймовірно, у ГУ ГШ. А ось із виконавцями та організаційною формою "Африканського корпусу" варто розібратися. Там стирчать вуха Кирієнка, який не надто прагне допомогти Сєчіну відновити свій вплив (нагадаю, що Сєчін був партнером Пригожина-старшого в багатьох африканських проєктах). Можливо, когось іще. Ситуація проясниться, гадаю, вже в найближчі місяць-два.

Наразі ж до Буркіна-Фасо доправлено перші 100 осіб і легку техніку. Заявлено про намір охороняти "перших осіб держави" і російські активи в цій країні.

Але з охороною "перших осіб" кумедно. Нагадаю, що 2022 року в країні відбулися одразу два військові перевороти. Унаслідок останнього "президентом" став капітан Ібрагім Траоре. Не генерал, а всього лише командир спецпризначенців "Кобра" місцевих ЗС.

Ця персона, ймовірно, вигідна Кремлю, і поява "Африканського корпусу" покликана, зокрема, не допустити нових етапів переділу влади.

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