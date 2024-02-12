Китаю не потрібна війна в Україні? Чому Пекін тисне на Росію

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Пам'ятаєте: "Чим більше шафа, тим гучніше падає"?

Так ось, ця шафа — Кітай, і він сьогодні, схоже, головна зацікавлена особа у завершенні війни в Україні.

Сі Цзіньпінь, прийшовши на третій термін, заявив про амбіції Китаю розділити разом із США управління всім Світом (!)

Але, схоже, Росія поставила йому серйозну підніжку на цьому шляху.

Війна в Україні:

погіршила відносини Китаю зі своїми головними торговими партнерами;

погіршила логістику (як мінімум, до Європи);

посилила торгову війну зі США (кількість обмежень на експорт до Китаю, насамперед, технологічної продукції — зростає);

підсвітила можливий майбутній військовий конфлікт за Тайвань;

відвертає від Китаю інвесторів.

Декілька фактів:

1. Темпи зростання економіки Китаю стрімко падають (і це за офіційною статистикою, якість якої сумнівна):

2023-5,2%

2024 – 4,6%

2025 – 3,4%

2. Відношення боргу Китаю до ВВП зросло до рекордних 287,8% у 2023 році.

3. Фондовий ринок Китаю має серйозні проблеми:

він упав на 13% в 2023 році і продовжив своє падіння в 2024 на тлі невпинних продажів за кордоном, кризи нерухомості, що поглиблюється, і хиткого відновлення економіки;

Китай припиняє кредитування деяких акцій для коротких продажів з понеділка, щоб підтримати фондові ринки країни, що падають;

стратегічним інвесторам не дозволять позичати акції протягом узгоджених періодів блокування, повідомили Шанхайська фондова біржа і Шеньчженьська фондова біржа в окремих випусках після заяви Комісії з регулювання цінних паперів Китаю;

регулятори Китаю просять фонди обмежити короткий продаж ф'ючерсів на фондові індекси;

три чверті іноземних грошей, вкладених у фондовий ринок Китаю у 2023 році, залишили країну цього року. Чисте надходження інвестицій в акції знаходиться на 8-річному мінімумі;

як наслідок, уряд Китаю розглядає пакет заходів на $278 млрд для порятунку фондового ринку. Попередні спроби влади відновити довіру інвесторів закінчилися невдачею, і прем'єр-міністр Китаю закликає діяти рішуче.

4. Ринок будівництва (що займає 30% китайської економіки) здувається:

бульбашка житлової та комерційної нерухомості в Китаї за останні три роки здулася в півтора рази (за обсягом продажів);

2024 також залишиться поганим для сектора;

відкрито питання, куди перекладуть китайці зекономлені за рахунок падіння ринку 7 трлн. юанів (близько $1 трлн.) – пустять у споживання чи віднесуть на депозити?;

вартість житла в Пекіні впала на 10-30% з максимумів 2021 року, пише Financial Times з посиланням на більш ніж 20 ріелторів;

за даними Китайської асоціації нерухомості, минулого року близько 233 забудовників у Китаї подали заяву про банкрутство на тлі економічної кризи.

5. Вперше з 2006 року Китай не став найбільшим експортером у США у 2023 році:

частка Китаю в американському імпорті знизилася з 21% у 2017 році до 14% сьогодні;

частка Мексики, найбільшого експортера до США 2023 року, становила 15%;

ймовірно, наступного року Канада обжене Китай з експорту до США.

6. Експорт із Китаю теж падає:

експорт у 2023 році становив $3,38 трлн., що на 4,6% менше, ніж роком раніше;

експорт упав уперше з 2016 року, оскільки світовий попит на товари китайського виробництва (крім автомобілів) сповільнився. Китайські чиновники вже заявили, що в 2024 році спаду буде важко позбутися.

7. Нові прямі іноземні інвестиції в Китай впали минулого року до найнижчого рівня за три роки:

згідно з даними, опублікованими Міністерством комерції, ПІІ у 2023 році склали 1,1 трлн юанів ($153 млрд);

це було на 8% нижче, ніж у 2022 році, що стало найвищим показником падіння за всю історію спостережень за порівнянними даними за 2014 рік.

(!) Що цікаво, Міністерство оголосило минулий рік "роком інвестицій у Китай" і представило 24 конкретні реформи для цього.

8. Інфляція споживчих цін у 2023 році була найслабшою за 14 років. Низька базова інфляція індексу споживчих цін, що зберігається, відображає зниження внутрішнього попиту через спад на ринку нерухомості і стресу на ринку праці, — заявили в Goldman Sachs.

9. Індекс цін виробників упав на 2,7% у грудні порівняно з аналогічним періодом 2022 року, падаючи 15-й місяць поспіль. 2023 року індекс цін виробників впав на 0,3%. Це явна ознака зниження ділової активності

10. Індекс підприємств Китаю продовжує падати. CSI 1000 є одним з найбільш широких та повних індексів китайського ринку акцій та використовується для оцінки загальної інвестиційної активності та напряму Китаю.

11. У Китаї спостерігається негативне зростання населення:

у 2023 році у Китаї народилося 9 мільйонів дітей, що є рекордно низьким показником за історію країни, починаючи з 1949 року;

у 2023 році населення Китаю скоротилося на 2 мільйони осіб, і ймовірно подальше скорочення: коефіцієнт народжуваності (кількість дітей у жінки протягом життя) впав до рекордно низького рівня 1,0.

12. Moody's у грудні 2023 року змінило прогноз щодо боргу Китаю на "негативний".

13. Безробіття:

Китай призупинив збір даних із безробіття серед молоді (!) після рекордного рівня;

у червні рівень безробіття серед молоді віком від 16 до 24 років у міських районах Китаю досяг рекордного рівня, перевищивши 20%.

Офіційні дані показали, що загальний рівень безробіття в Китаї в липні 2023 року зріс до 5,3%.

14. Ну і найсмішніше – китайських блогерів просять не критикувати економіку країни)

Отже, попереду Китай чекають на непрості часи, і божевільний карлик-сусід приклав до цього свою руку.

За моєю інформацією, Китай тисне на Росію для заморожування конфлікту.

Так це чи ні насправді – скоро побачимо.

А поки спостерігаємо, як повільно, скрипучи, величезна шафа починає падати)

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