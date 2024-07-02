Штурмувати скрізь не виходить: чому ЗС РФ провалювають масштабний наступ в Україні

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Від зміни місця багато що змінюється…

У жовтні 2023 року командування РОВ для наступу на Авдіївку посилило УВ "Юг" підрозділами УВ "Центр", зона відповідальності якого — Лиманський напрямок. Під Авдіївку тоді були перекинуті найбільш боєздатні підрозділи 15-ї, 21-ї та 30-ї ОМСБр зі складу 2-ї ЗВА, 55-ї та 74-ї ОМСБр зі складу 41-ї ЗВА та 239-го ТП й 228-го МСП із складу 90-ї ТД.

У результаті, Лиманський напрямок виявився ослабленим без бою, але команда наступати не змінилася. Як результат, суттєвих проривів на цьому напрямку у РОВ не зазначалося, а віднедавна… Втрата суттєвої локації у Серебрянському лісництві, відхід від Тернів…

У середині травня, коли командування УВ "Север" зрозуміло, що їхній перформанс у Харківській області "накривається мідним тазом", у Бєлгородську область було перекинуто підрозділи 83-ї ОДШБр, зоною відповідальності у якої був район Часового Яру, а саме — Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.

У результаті СОУ не лише утримали позиції, а й розширили контроль у районі вищезгаданих сіл, а також змогли витіснити росіян із сектору "Канал" у Часовому Яру до позицій східних околиць.

Як видно, передислокація того чи іншого підрозділу РОВ для посилення іншого напрямку суттєво впливає на ситуацію щодо ЛБЗ. Командування РОВ не має можливості за зовнішнього масштабу всієї військової машини затикати прогалини і рівномірно розподіляти ресурс, щоб він міг на одній ділянці стабільно тримати оборону, на іншій — стабільно стагнувати, на третій — стабільно наступати, на четвертій — стабільно отримувати 3,14*** і вдавати, що це все за планом.

Висновки з усього вищевикладеного, гадаю, додатково розписувати не має сенсу.

Завершувався шостий місяць оборони на виснаження.

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